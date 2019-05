Cina, crollo del tetto in un locale notturno: è tragedia tra morti e feriti

Cina, crollo del tetto in un locale notturno: è tragedia tra morti...

Tragedia in Cina con il crollo di un tetto di un locale notturno, nel pieno della sua attività – con un primo grave bilancio

La notte in Cina è stata avvolta da una brutta notizia, con il crollo improvviso del tetto all’interno di un locale notturno. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il crollo del tetto nel locale notturno cinese

Ci troviamo nella Regione autonoma sud occidentale a Baise, nel distretto di Youjiang.

Persone tranquille all’interno di un locale notturno hanno subito il collasso del tetto che ha travolto loro, senza lasciare molta speranza – in un primo momento.

Il primo bilancio è di due morti e ottantasei feriti tra gravi e medi, ora trasferiti all’Ospedale. 14 persone, sempre secondo i media locali, sono stati dimessi mentre altre 58 sono ricoverate in attesa di accertamenti.

Immediato il soccorso dei Vigili del Fuoco e della Polizia, con 260 unità per le operazioni urgenti di soccorso. Operazione molto difficile in quanto hanno avuto a che fare con un edificio di 700 metri quadrati, con un terzo piano travolto dal tetto (copertura in metallo) collassato.

Ora si cerca di comprendere quali siano state le cause del crollo e se ci siano ancora persone intrappolate tra le macerie, in quanto non definito ancora il numero dei presenti.

Sul posto è presente anche un team di esperti al fine di velocizzare i soccorsi e le indagini.