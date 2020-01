In Cina, per inaugurare un parco a tema è stato lanciato un maiale vivo dal bungee jumping. L’animale terrorizzato ha urlato per tutto il tempo, dando vita allo sdegno sui social.

Il bungee jumping è uno tra i più noti sport estremi. In rete sta spopolando un video girato in Cina che è diventato virale, dove si dimostra che la ricerca di nuovi modi per sponsorizzare non ha fine.

Arriva dalla Cina l’ultima follia che vede coinvolto un animale inconsapevole. durante l’inaugurazione di un parco a tema, è stato lanciato un maiale vivo da ben 68 metri d’altezza, per sperimentare la nuova attrazione di bungee jumping.

Il video del bungee jumping del maiale

Il video è diventato virale e mostra come il povero maiale del peso di 75, è stato legato ad un palo, portato in cima alla torre del bungee jumping da due uomini e poi lasciato cadere nel vuoto legato ad una corda elastica. Ovviamente l’animale era terrorizzato e durante tutto il volo ha gridato con tutte le sue forze. Una volta finito questo brutto esperimento, il maiale è stato portato a terra e il video si conclude facendolo vedere sdraiato su un fianco: si spera soltanto privo di sensi e non peggio.

Il parco a tema si trova nella città di Chongqing nella zona sud-est del Paese e si chiama Meixin Red Wine Town. Si tratta di una sorta di festeggiamento per l’imminente capodanno cinese, dato che a breve si concluderà l’anno del maiale e l’inizio dell’anno del topo. Il salto nel vuoto assolutamente non volontario, ha ovviamente dato il via ad una tempesta. Moltissimi si sono scatenati contro chi ha ideato questo modo poco ortodosso per avviare i festeggiamenti.

Il parco giochi si è scusato dopo questi attacchi, accettando le critiche ricevute, i consigli per migliorare il proprio marketing, in modo da fornire agli avventori i servizi più adeguati.