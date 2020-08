Cillas Givens più di 300 kg, dopo Vite al Limite la metamorfosi: oggi è un bell’uomo – FOTO

Uno dei protagonisti di Vite al limite ha subito un’incredibile trasformazione dopo le cure nella clinica del dottor Nowzaradan, scopriamola

Cillas Givens è uno dei protagonisti più noti di Vite al limite. L’uomo aveva superato i 300 chili, ma oggi ha subito una trasformazione incredibile. Scopriamo insieme com’è diventato!

La storia di Cillas Givens

Il giovane Gillas non aveva neanche 30 anni e già aveva superato i 300 kg. Soffriva di una forte dipendenza dal cibo e la sua obesità era legata a fattori psicologici e a traumi infantili.

A causa del suo peso elevato, il giovane ha deciso di andare in cura alla clinica di Vite al Limite e ristabilire il suo regime alimentare.

Sin da piccolo mangiava in modo poco sano, perché non si sentiva amato. Da adulto ha incontrato la sua amata Jessica e le sue figlie, con cui ha ritrovato pace e amore, ma ciò non è bastato.

In cura nella clinica del Dottor Nowzaradan ha subito una trasformazione incredibile, vediamo insieme com’è diventato!

La trasformazione incredibile di Cillas Givens

La metamorfosi di Cillas è stata davvero incredibile! Il giovane potrebbe essere preso come esempio per tante persone nella sua condizione.

Il ragazzo aveva superato i 300 kg, ma ha dimostrato una forza di volontà fuori dal comune per cambiare la sua vita.

Dopo l’intervento per il bypass gastrico, ha avuto un forte dimagrimento e adesso può godersi la famiglia e le bambine senza nessun limite.

Il giovane è cambiato totalmente, ha ritrovato la serenità dopo la sua incredibile trasformazione.