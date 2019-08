Ciliegie, ecco perché mangiarle fa bene alla salute

Le ciliegie fanno molto bene alla salute. Ecco i 5 benefici di questo frutto prodigioso.

Aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiache

Le ciliegie acide possono fornire benefici per la salute cardiovascolare simili ai farmaci prescritti e usati per aiutare a regolare il grasso e il glucosio nei pazienti con sindrome metabolica.

Il laboratorio di ricerca sulla cardioprotezione dell’Università del Michigan suggerisce che le amarene possono ridurre il rischio di ictus anche quando vengono assunte con i farmaci prescritti, afferma Science Daily.

I ricercatori hanno misurato la pressione arteriosa sistolica dei ratti a rischio di ictus, nonché la loro locomozione, equilibrio e coordinazione sottoponendo i ratti a vari test fisici.

I risultati dello studio sono stati osservati all’incontro di Biologia Sperimentale del 2013 a Boston in aprile, in cui i ratti a rischio di ictus, che avevano la combinazione di ciliegie acide e Actos – pioglitazone – un farmaco per trattare tali disturbi, miglioravano il loro equilibrio e coordinazione e abbassavano pressione sanguigna.

Aiutano a ridurre il rischio di cancro al colon

La fibra alimentare nelle ciliegie aiuta a ridurre il rischio di cancro al colon, afferma l’American Institute For Cancer Research (AICR).

Il consumo di fibre alimentari aiuta le persone con controllo del peso. L’eccessivo aumento di peso è un fattore di rischio di cancro che può aumentare le probabilità di contrarre tale malattia.

Uno studio condotto presso la Michigan State University ha testato le ciliegie acide nei topi e nelle cellule tumorali del colon umano.

I topi che avevano una dieta a base di ciliegie, antociani o cianuri hanno prodotto un numero significativamente inferiore di tumori rispetto ai topi che sono stati nutriti con diete di controllo. Nel secondo studio, la stessa dieta per topi era nella stessa dieta per l’uomo, il che ha dimostrato che le antocianine e il cianuro di amarena possono ridurre il rischio di cancro al colon.

Aiutano a migliorare la memoria

Le ciliegie sono una buona fonte di antociani, che può aiutare a migliorare la memoria. Gli antociani del gustoso frutto hanno contribuito a migliorare la memoria e la funzione motoria nei ratti, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Neuroscience, afferma l’USDA e presso il Centro di ricerca sull’alimentazione umana sull’invecchiamento presso la Tufts University di Boston, Mass.

Aiutano con artrite e condizioni infiammatorie

L’abbondante offerta di antiossidanti delle ciliegie è stata collegata a livelli ridotti di ossido nitrico, un composto associato all’osteoartrosi e all’artrite reumatoide, afferma Choosecherries.com.

In uno studio trasversale condotto presso la Boston University, è stata osservata per un anno la relazione tra l’assunzione di ciliegia e il rischio di attacchi ricorrenti di gotta tra 633 soggetti con gotta.

I ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di fornire dati sul loro attacco di gotta, incluso l’assunzione giornaliera di ciliegie ed estratto di ciliegia, durante un periodo di due giorni prima dell’attacco di gotta.

I risultati dello studio hanno mostrato che l’assunzione di ciliegia per un periodo di due giorni era collegata a un rischio inferiore del 35% di attacchi di gotta rispetto all’assenza di assunzione. Il rischio di gotta era ancora più basso quando l’assunzione di ciliegia era combinata con l’uso di allopurinolo al 75 percento. Le ciliegie hanno un alto valore ORAC, che aiuta a ridurre i fattori circolanti che causano infiammazione, come la proteina C-reattiva (CPR) prodotta dal fegato.

Ti aiuta a dormire bene la notte

Il consumo di succo di amarena prima del letto aumenta il tempo e la qualità del sonno. Pertanto, non dovrai più contare le pecorelle quando sei a letto, ma dormire sonni profondi e tranquilli.