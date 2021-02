Dramma in Cilento, auto finisce fuori strada: morto un bimbo di 4 anni, ferite madre e sorellina

La tragedia si è verificata intorno alle 13:30 di questa mattina a Casal Velino, piccolo comune in provincia di Salerno.

Per il bambino non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi.

Incidente in Cilento: morto un bambino di 4 anni

Una tragedia ancora da ricostruire quella costata la vita ad un bambino di appena 4 anni.

Il piccolo era in auto con la madre e la sorellina quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura guidata dalla donna è finita fuori strada ed è precipitata in un canale, che costeggia l’arteria stradale.

Per il bambino di 4 anni di Casal Velino, piccolo comune in provincia di Salerno, non c’è stato nulla da fare.

Il piccolo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed avrebbe battuto violentemente la testa. L’impatto con l’asfalto si è rivelato fatale.

Le condizioni della madre e della sorella

Ferite anche la madre e la sorellina del bambino. Entrambe sono state trasferite in ospedale, ma non si conoscono con esattezza le loro condizioni. La madre, secondo quanto riferisce Infocilento, verserebbe in condizioni più critiche.

I soccorsi sono giunti pochi minuti dopo il drammatico impatto, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

È plausibile che il bambino non fosse stato assicurato al sediolino, il che ne ha provocato la morte dopo il terribile impatto.

Su questa ipotesi si attendono comunque le conferme della polizia stradale, che ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente.

La Kia su cui viaggiavano la donna ed i suoi due bambini è finita fuori strada, precipitando in un canale accanto alla carreggiata.

Non è chiaro cosa abbia provocato lo schianto, né se la donna abbia provato a sterzare per evitare un animale o un’altra auto.

Saranno i rilievi ad accertarlo. La zona in cui è avvenuto l’incidente è sprovvista di telecamere di sorveglianza.