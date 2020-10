Ciglia più sane e forti oltre che lunghissime: il trucco del borotalco

Per ciglia più forti e folte oltre che lunghissime prova questo trucchetto del borotalco. Avrai uno sguardo ammaliante e da cerbiatto.

Le ciglia in una donna sono un elemento molto sexy e affascinante: più sono folte e lunghe e maggiormente lo sguardo sarà intrigante e sensuale.

Scopri come ottenere uno sguardo da cerbiatta con il trucco del borotalco.

Sguardo sensuale, ciglia lunghe e folte

Non tutte le donne hanno la fortuna genetica di possedere lunghe ciglia folte e sensuali: a questo si può porre rimedio in modo veloce con extension ciglia oppure del semplice rimmel.

Ci sono dei piccoli segreti che vi daranno delle ciglia stupende: folte, voluminose e lunghissime. Basterà una semplice occhiata per conquistare anche il più introverso degli uomini grazie al vostro sguardo ammaliante.

Come infoltire e rendere le tue ciglia più sane e forti in modo naturale? Con qualche trucchetto è semplice, scopri come farlo con il borotalco.

3 trucchi: come usare il borotalco?

Un trucco che vi restituirà in poco tempo delle ciglia lunghe e visibilmente folte è utilizzare il Borotalco mentre vi truccate. È un semplice trucco utilizzato dai make-up artist:

fate una passata di mascara non waterpoof applicate delicatamente del borotalco sulle ciglia e attendete qualche secondo applicate nuovamente il mascara e lasciate asciugare

Le vostre ciglia saranno favolose, il risultato finale sarà uno sguardo da diva con ciglia folte e voluminose. Sembreranno anche più lunghe poiché le particelle di borotalco si attaccano alle ciglia rendendole più voluminose e allungate.

Grazie a questo trucchetto non dovrete stressare le ciglia con il piegaciglia o con l’applicazione frequente di extension: nel lungo periodo risulteranno decisamente più sane e forti.

In alternativa potete utilizzare un metodo naturale che rinforza le ciglia e le fa crescere più velocemente proteggendole dagli agenti esterni: l’olio di ricino.

Applicatelo tutte le sere sulle ciglia ben deterse partendo dalla radice fino alle punte, basteranno 3 settimane di applicazione per vedere già ottimi risultati.

Preferite sempre dei mascara non waterproof per l’uso quotidiano del make-up ciglia poiché questi sono molto più aggressivi e difficili da togliere. A lungo andare potrebbero rovinare le vostre ciglia favorendone la caduta.