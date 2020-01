Ciglia, quali sono le differenze tra laminazione ed extension?

Hai voglia di rendere più belle le tue ciglia ma non sai se scegliere tra laminazione o extension? Con questo articolo ti chiariamo le idee.

Le ciglia sono uno strumento molto importante per una donna sia per lo sguardo che per l’armonia del volto.

Le ciglia, la nuova ossessione in fatto beauty

Le ciglia sono una vera ossessione delle ragazze moderne dette millennials o della Gen-Z. Del resto, le ciglia sono una vera e propria arma di seduzione ma anche un modo per farsi notare e piacersi di più. Ecco perché la loro cura è molto importante. Al di la dei prodotti cosmetici che si possono utilizzare, si sono fatte largo due tecniche molto diverse tra loro ma comunque dedicate alla mise en beauté delle ciglia. Si tratta della laminazione e delle extension.

La laminazione piace moltissimo soprattutto alle giovanissime che amano il fatto di poter valorizzare le proprie ciglia naturali senza troppi sforzi. Questa tecnica, infatti, prevede che le ciglia vengano incurvate e tinte. Una seduta può far durare il risultato fino ad un mese.

Le differenze tra laminazione ed extension

La differenza tra le due tecniche risiede nella metodologia e nel risultato. Con la laminazione l’effetto ottenuto è molto naturale. Perciò, sono indicate a chi vuole un look acqua e sapone e ha uno stile di vita molto attivo (es. sport). La manutenzione è pressocché inesistente e alla fine dell’effetto, se si vuole, si può ripetere l’operazione o no.

Le extension, invece, prevedono l’applicazione di fibre naturali o artificiali, una per una. Una seduta può durare anche quattro ore. Il risultato è spettacolare. Ogni mese, l’operazione va ripetuta poiché, nel corso della vita quotidiana, le fibre si staccano e si perdono. Le extension prevedono, infatti, che le ciglia vengano pettinate e mantenute in un certo modo. La persona, dunque, deve essere in grado di dedicare un po’ di tempo al mantenimento.

La scelta dell’una o dell’altra tipologia va valutata insieme ad un’esperta/o analizzando il risultato che si desidera ma soprattutto, il proprio stile di vita.