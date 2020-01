Ciclovia Adriatica, dal Veneto alla Puglia in bicicletta? Oggi è possibile!

Nasce la nuova Ciclovia adriatica, per poter percorrere in bici il tragitto dal Veneto alla Puglia

Grazie all’intesa nata tra sette Regioni prenderà vita la Ciclovia Adriatica. Attraverserà Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, 1.300 km che la renderebbe la via per bici più lunga d’Italia. Si dovrà provvedere a creare un tavolo tecnico tra le Regioni che saranno attraversate dalla pista. Quando sarà completata l’intera Ciclovia, verrà unita all’EuroVelo, un sistema di lunghe Ciclovie europee che attraversano l’Europa.

Che cosa è la pista ciclabile che attraversa l’Italia?

Il protagonista di questo progetto è senza dubbio il Mar Adriatico ed i suoi paesaggi, che si dislocano lungo circa 1300km e parte da Trieste fino a Santa Maria di Leuca, che è il punto più estremo della Puglia. Le potenzialità turistiche della Ciclovia Adriatica sono enormi, dando spazio al crescente cicloturistico – come si evince da Tgcom24

Il percorso non sarà costruito per intero, si uniranno le piste già esistenti potenziandole e costruendo alcune parti che mancano. Si passeranno attraverso litorali noti per le stupende spiagge, paesaggi e natura.

La Ciclovia Adriatica per la maggior parte accompagna strade secondarie e ben poco trafficate. Alcuni tratti segue la strada statale SS16, la Statale Adriatica e in Abruzzo ci saranno moltissimi chilometri, in cui esiste solo la pista ciclabile immersa nel verde. Sarebbe meglio evitare di percorrere questa via durane i mesi di luglio e agosto, perché sicuramente si avrà traffico intenso, sia automobilistico che di altre bicilette, senza contare le alte temperature di quel periodo.

La Ciclovia Adriatica entrerà a far parte della rete di itinerari cicloturistici che è stata progettata dalla Fiab. Questo percorso è il BI6, ma no è ancora un percorso completamente mappato dal GPS. Potrete affidarvi a questo strumento per calcolare un generale punto di riferimento e la lunghezza del percorso (come da dettagli di BikeItalia). Generalmente la Ciclovia Adriatica è pianeggiante, dato che si disloca per lo più lungo il mare.