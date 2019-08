Ciclista travolto ucciso e trascinato da un pirata della strada: fermata una ragazza

Una grande tragedia a Cervia con un ciclista travolto ucciso e trascinato da un pirata della strada. Ora gli inquirenti dovrebbero aver pinzato la colpevole: ma cosa è successo?

Non c’è stato il tempo utile per pensare e un ciclista viene travolto e ucciso da un pirata della strada. Vediamo insieme tutti gli aggiornamenti.

Uomo ucciso da pirata della strada a Cervia

E’ stato qualcosa di veramente terribile, quando questa notte una Fiat 500 ha preso in pieno un ciclista lungo la strada. Secondo la ricostruzione e come definito da Il Resto del Carlino, il pirata della strada avrebbe proseguito la sua corsa dopo aver travolto l’uomo.

Dopo alcuni metri si sarebbe fermato, tolto la bicicletta incastrata sotto la sua auto e dileguato nella notte senza dare assistenza o chiamare i soccorsi.

Un passante alle prime luci dell’alba ha nostato un corpo in mezzo alla strada e ha lanciato subito i soccorsi. Immediato l’arrivo dei Carabinieri e 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del povero uomo.

L’arresto di una ragazza presunta colpevole

Sul posto gli investigatori hanno rilevato alcuni frammenti di Carrozzeria, compatibili perfettamente con una 500 di colore rosso – tanto importanti così da poter arrivare a capire chi fosse il sospettato.

I Carabinieri hanno individuato una ragazza come la presunta colpevole dell’omicidio e dell’omissione di soccorso, mentre ora la sua posizione è al vaglio del Pm che l’ha sta interrogando.

Una caccia durata tutta la mattina e che ha portato a questo risultato. La comunità di Cervia è sotto shock, non solo per la morte di un loro concittadino ma anche per la modalità violenta con la quale sia avvenuto tutto quanto.