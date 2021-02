Gli 8 cibi da evitare prima dell’allenamento: tra questi c’è un superfood

Prima di sottoporti a un allenamento intenso, evita di mangiare 8 cibi specifici: tra questi, c’è anche un superfood.

Chiunque si sottopongo ad allenamento, sa quando sia importante avere a disposizione una corretta alimentazione.

Per ottenere il massimo dai tuoi allenamenti, abbiamo elencato alcuni cibi che non dovresti mangiare prima di iniziare a sudare a casa o in palestra, al fine di ottenere i migliori risultati.

Il consumo di tali alimenti non solo può alterare il tuo allenamento, ma può anche farti ammalare. La cosa migliore è evitare questi 8 alimenti.

Alimenti ricchi di fibre

Gli alimenti ricchi di fibre come il pane integrale, la pasta integrale e l’avena ti mantengono sazio più a lungo e regolano il sistema digerente.

Prima dell’allenamento, questi alimenti dovrebbero essere decisamente evitati.

Il motivo è che il corpo impiega molto tempo a digerire e possono portare a disturbi gastrointestinali. Ciò può provocare gonfiore, nausea, gas e crampi allo stomaco che possono essere problematici durante l’allenamento.

Bevande frizzanti

Le bevande gassate non hanno nutrimento e per di più sono piene di zucchero, quindi non dovrebbe sorprendere se devi evitarle come bevanda pre-allenamento.

L’alto contenuto di zucchero e la carbonatazione possono farti sentire gonfio, ma anche causare crampi allo stomaco e nausea durante l’allenamento.

Noccioline

Le noci sono salutari, quindi è importante consumarle nella dieta in generale, ma è meglio evitarle prima di fare esercizio.

Questo perché hanno grassi e – come nutrienti – rallentano la digestione e più grassi consumi prima dell’allenamento, più tempo ci vuole per digerire il pasto.

Se vuoi includere questi grassi nella tua dieta pre-allenamento assicurati di consumarli 1 ora e mezza prima dell’esercizio.

Cibo piccante

Il cibo piccante può soddisfare le tue papille gustative, ma è meglio evitarlo prima dell’esercizio per molte ragioni.

Poiché il cibo piccante può provocare indigestione o bruciore di stomaco, può farti soffrire e farti abbandonare l’allenamento. Inoltre, il cibo piccante può darti crampi che possono costringerti a interrompere l’attività fisica.

Verdure crocifere

Le verdure crocifere come i broccoli, i cavoletti di Bruxelles e il cavolfiore sono importanti nella tua dieta, ma causeranno il caos durante l’esercizio fisico.

Ciò accade perché queste verdure sono ad alto contenuto di raffinosio, un carboidrato indigeribile che può innescare gonfiore addominale e gas eccessivo.

Zucchero raffinato

Una quantità inadeguata di zucchero e carboidrati nel tuo sistema prima di un allenamento può portare a letargia e affaticamento. Devi prestare attenzione al tipo di zucchero che stai consumando.

È meglio se stai lontano dallo zucchero raffinato. Scegli il glucosio che si trova negli alimenti ricchi di carboidrati o il fruttosio che si trova nella frutta e nella verdura.

Latticini

Latte, formaggio e yogurt dovrebbero essere consumati dopo l’allenamento e non prima.

Questo perché sono ricchi di grassi e possono causare letargia e tendono anche ad aumentare il contenuto di acido dello stomaco durante l’allenamento. La cosa migliore è evitarli.

Avocado

L’avocado dovrebbe essere evitato prima di allenarti a causa del suo alto contenuto di grassi. Poiché gli avocado sono ricchi di fibre, il tuo corpo impiegherà più tempo per digerire, il che può provocare crampi allo stomaco.