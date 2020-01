Sonno bloccato: i 10 alimenti che disturbano il tuo riposo notturno

Ecco i 10 cibi che mangi di sera e che non ti permettono di dormire bene.

Cibi da evitare la sera: scopriamo i 10 che inibiscono il sonno.

1. Verdure crocifere

Secondo una nuova ricerca aggregata da Eat Clean, alcune verdure vengono consumate meglio a pranzo.

Le verdure crocifere – come i broccoli e il cavolfiore – sono ricche di vitamine che sono ottime per te, ma contengono anche una grande quantità di fibra insolubile, che richiede un’eternità per digerire.

La nutrizionista olistica Elissa Goodman spiega che se mangi queste verdure prima di andare a letto, “il tuo corpo continuerà a digerire mentre ti metti a dormire“, il che a sua volta ti impedirà di ottenere una notte di sonno confortevole.

2. Carne rossa

La carne rossa, come la bistecca o la carne macinata, è ricca di proteine ​​e ha un effetto simile sul corpo delle verdure crocifere sopra menzionate.

3. Salsa di pomodoro

La salsa di pomodoro è da evitare caldamente. A causa della sua elevata acidità, è spesso la causa del bruciore di stomaco e dell’indigestione del giorno dopo.

Puoi ancora mangiare una scodella di spaghetti per cena, ma la dietista Alissa Rumsey dice che è meglio mangiarla almeno 3 ore prima di andare a letto.

I cibi piccanti, noti anche per causare bruciori di stomaco, rendono la notte di sonno più irrequieta perché aumentano la temperatura corporea.

Quindi, se ti stai chiedendo perché hai avuto un incubo dopo aver mangiato qualche penne all’arrabbiata piccante, ora hai una risposta.

4. Salumi e formaggi

Salumi e formaggi sono ottimi per un picnic durante il giorno, ma non per cena.

Se hai intenzione di terminare la giornata con un favoloso piatto di salumi, riconsidera di spostarlo al brunch: salumi e formaggi contengono tiramina, un amminoacido che ti rende più vigile.

5. Cioccolato fondente

Un diavolo subdolo – che può contenere fino a un quarto della caffeina che potresti trovare in una tazza media di caffè – contiene anche amminoacidi che ti rendono vigile, simile a quelli che si trova nei salumi e nei formaggi.

In sostanza, il cioccolato fondente dà il doppio dell’energia, il che lo rende uno spuntino migliore per il pomeriggio rispetto a notte fonda.

6. Caffè

Questo non dovrebbe sorprendere, ma in realtà è il tuo caffè pomeridiano che può avere più effetto sul sonno di quanto ti aspetteresti.

La caffeina può rimanere nel tuo sistema per ore, quindi è meglio evitarlo diverse ore prima di andare a letto.

7. Alcol

Anche se un bicchiere di vino rosso può farti sentire assonnato, l’alcol è – in realtà – molto dannoso per il tuo ciclo del sonno e ha effetti negativi sulle fasi successive di REM.

8. Soda

L’abbiamo già sentito prima: la soda non fa proprio bene. Nonostante i suoi effetti collaterali spaventosi, è anche terribile per addormentarsi.

È piena di zucchero, che ti lascia completamente sveglio ed è stato persino collegato al sonno irrequieto.

9. Succo d’arancia

Il succo d’arancia non è una buona bevanda prima di coricarsi per tutti i motivi che potresti pensare: è estremamente acido, che non è mai una buona idea prima di andare a letto, indipendentemente dal fatto che tu soffra di reflusso o meno.

È anche molto zuccherato, il che, come sai, non è utile per coloro che cercano di addormentarsi più facilmente.

10. Acqua

Sembra controintuitivo, ma bere troppa acqua prima di andare a letto probabilmente interromperà il tuo modello di sonno per il letto.

Questo perché acqua = minzione, e molto probabilmente vorrai alzarti dal letto per farla. Idratati di più durante il giorno e di diminuisci l’assunzione di H2O poche ore prima di andare normalmente a dormire.