I 10 cibi da evitare se hai l’artrite

Quando hai l’artrite, devi mantenere l’infiammazione al minimo. Scopri quali cibi dovresti evitare per sentirti al meglio.

Alcool

Cerca di limitare la quantità di alcol che consumi in quanto può aggravare qualsiasi infiammazione che si verifica nel corpo. Ciò diventa un vero problema se bevi più di 1-2 drink alla volta

Invece, scegli bevande non alcoliche per le tue feste, in modo da ridurre un incremento di infiammazione, divertendoti comunque.

Pane bianco

I carboidrati raffinati come il pane bianco non solo forniscono al tuo corpo un’alimentazione minima ma possono anche incrementare la produzione di qualcosa chiamato prodotti di glicazione avanzata (AGE).

Questi composti sono noti per promuovere l’infiammazione, una bandiera rossa per quelli con l’artrite. Sostituisci il pane bianco col pane integrale, scelta salutare in termini di fibre, vitamine e minerali.

Gelato

Lo zucchero è un importante agente infiammatorio nella nostra dieta, così come il grasso saturo, entrambi i quali possono peggiorare i sintomi dell’artrite!

Il gelato ha alti livelli di grassi saturi e zuccheri, rendendolo qualcosa da gustare ogni tanto. La latteria nel gelato è ciò che aggrava l’infiammazione, e così fanno questi 12 altri alimenti che peggiorano l’infiammazione.

Patatine fritte

Le patatine fritte tradizionali sono (sfortunatamente) aggravanti per chi soffre di artrite. I cibi fritti e i carboidrati raffinati alimentano entrambi la produzione di AGE.

Inoltre, le patatine fritte sono tipicamente fritte in oli vegetali che sono composti da acidi grassi omega-6 pro-infiammatori. Infine, sono generalmente caricate con sodio, che può favorire l’infiammazione.

Tutti e tre questi fattori rendono le patatine fritte una scelta sbagliata per chi soffre di artrite. Raccomandiamo patatine fritte dolci come alternativa.

Torte, biscotti e altri dolci

Dato che sia lo zucchero che i grassi saturi sono cibi infiammatori, i dolcetti tradizionali sono qualcosa da cui chi soffre di artrite dovrebbe stare alla larga.

Fortunatamente, ci sono molti modi per soddisfare le tue voglie golose, che si tratti di sostituire lo zucchero con un’alternativa naturale e/o scambiare burro e crema con yogurt magro o avocado.

Cibo cinese da asporto

Il cibo da asporto tende ad essere ricco di sodio, rendendolo altamente infiammatorio. Il cibo cinese è una preoccupazione particolare perché contiene spesso glutammato monosodico (MSG), che può innescare due percorsi infiammatori separati che lo rendono un grande fattore di stress per i sintomi dell’artrite.

Cola

Troverai zucchero, aspartame e/o acido fosforico nell’elenco degli ingredienti della maggior parte delle bibite. Tutti e tre di questi possono infiammare il dolore da artrite attraverso l’infiammazione aggravante. Prova a sostituire la tua soda con tè verde o una di queste acque infuse fruttate.

Olio di cartamo, girasole, mais e soia

Il cartamo, il girasole, la soia e l’olio di mais hanno tutti una cosa in comune: sono composti da più acidi grassi omega-6 rispetto agli acidi grassi omega-3.

Dato che gli omega-6 sono acidi grassi pro-infiammatori, al contrario degli acidi grassi anti-infiammatori omega-3, questi oli possono peggiorare i sintomi dell’artrite. Prova a scambiare questi oli con olio di avocado, olio di noci, olio di semi di lino o olio di fegato di merluzzo.

Infatti, gli integratori di omega-3 sono uno dei 14 rimedi casalinghi contro l’artrite, anche i medici raccomandano fortemente.

Patatine in busta

Simile alle patatine fritte, le patatine in busta sono un carboidrato raffinato di produzione di AGE, con sodio, e tendono ad essere fritti in olio vegetale non buono per te.

Tutti e tre questi fattori li rendono probabilmente irritanti per l’infiammazione corporea.

Carne rossa

Le carni, in particolare le carni rosse, aumentano l’infiammazione nel corpo in vari modi, dall’aumento dei marcatori infiammatori del laboratorio fino al contenimento degli AGE dopo la cottura con calore secco, come la grigliatura. Cerca di ridurre il consumo di carne rossa, se puoi cucinala dalla griglia.