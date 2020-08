Andrea Maliokapis, noto a tutti come Ciavy, non ci pensa affatto a gettare la spugna sulla sua love story con Valeria Liberati.

Assediato dai siti di gossip e dal popolo dei social, al povero Ciavy Maliokapis non rimane altra scelta che gettare la spugna. Ma lui non ci pensa neppure. O magari ci pensa, però non intende arrendersi.

Ad alzare bandiera bianca Ciavy non ci pensa minimamente. Alla sua travagliata love story con Valeria Liberati ci crede ancora e lo scrive esplicitamente su Instagram. Sembra proprio che il trentacinquenne di Ladispoli non abbia alcuna intenzione di darla vinta a i suoi haters.

Temptation Island 7, Ciavy rompe il silenzio e torna attivo sui social

Dopo aver concluso il suo viaggio nei sentimenti di Temptation Island 7, il fidanzato di Valeria ha postato uno scatto fotografico che lo ritrae con uno sguardo temerario e un campo di basket sullo sfondo:

“Tanto vinco io”

Una didascalia stringata ma esplicita. In maniera forse un po’ avventata, Ciavy ha deciso di esordire con un’espressione forte, che rasenta la provocazione. È tornato sui social e lo ha fatto in grande stile.

Temptation Island 7, il nuovo obiettivo di Ciavy

A ridosso dell’ultima puntata di Temptation Island 7, infatti, il trentacinquenne di Ladispoli aveva incontrato il conduttore Filippo Bisciglia e aveva dichiarato di essere profondamente innamorato di Valeria:

“Io penso che se non fosse stata una cosa pubblica, già sarebbe tutto a posto. Credo che lei abbia paura del contorno, di cosa pensa la gente… Io non sono mai stato così. Noi ci siamo visti spesso, il mio compleanno l’ho fatto a casa sua. Lei mi ha detto ‘non sentiamoci per due giorni’, ma poi il giorno dopo mi ha chiamato all’una di notte per sapere dove stavo (…) Mi auguro di sistemare le cose con Valeria, ma mi auguro di sistemarle bene e mi auguro che lei capisca di aver sbagliato!”

Alla luce dei nuovi risvolti, quale sarà adesso la decisione di Valeria? Tornerà indietro e si ricongiungerà a Ciavy? Oppure volterà pagina concentrandosi sul suo futuro? I fan di Temptation Island restano in attesa di ulteriori sviluppi.