Una delle coppie di spicco di Temptation Island 7 sembra essersi riconciliata. Ciavy e Valeria sono stati avvistati insieme in uno stabilimento balneare in provincia di Roma. I fan sono già in fibrillazione.

I tira e molla delle coppie più amate di Temptation Island 7 tengono col fiato sospeso i telespettatori. Le ingarbugliate vicissitudini amorose dei protagonisti del love game di Canale 5 suscitano scalpore e appassionano le masse.

Temptation Island 7, ritorno di fiamma tra Ciavy e Valeria?

Andrea Maliokapis, noto come Ciavy, e Valeria Liberati sono stati avvistati insieme in uno stabilimento balneare nella località di Passoscuro (Roma). E non si tratta di una reunion del cast di Temptation Island.

Ciavy e Valeria di nuovo insieme: il racconto di due testimoni

È la prima volta che l’ex coppia appare in pubblico dopo il loro clamoroso break up al falò di confronto. L’indiscrezione sta facendo il giro del web ed è già divenuta virale. Due testimoni oculari hanno riferito all’influencer di Instagram Deianira Marzano le loro segnalazioni:

“Ciao Deianira. Scoop domenicale. Avvistati Ciavy e Valeria allo stabilimento Amare Holi Beach di Passoscuro (Roma)”

Segue la minuziosa segnalazione di un’altra testimone:

“Io ero seduta a mangiare vicino a loro. Lei (Valeria, ndr) in questo preciso momento era al tavolo con la madre e la sorella. Dopo qualche ora è arrivato anche lui, ma non sono riuscita a fotografarlo perché ero troppo lontana dal bar. Quello che dice la ragazza è vero”

Ritorno di fiamma tra Ciavy e Valeria? Riconciliazione all’orizzonte

Dopo la loro separazione, avvenuta settimane addietro, tra Ciavy e Valeria c’è stata molta ostilità, ma con il passare dei giorni sembra che gli attriti si siano affievoliti. Al momento attuale non ci è dato sapere se i due siano tornati ufficialmente insieme o se stiano mantenendo solo un rapporto civile e cordiale. Ai fan non resta che mettersi comodi e attendere ulteriori sviluppi.