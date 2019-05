Ciao Darwin, chi è madre natura dei David di Donatello? Sara Croce: ‘Dopo la puntata lasciata dal fidanzato’

Ciao Darwin-Terre Desolate puntata speciale con i “Darwin di Donatello”: ecco chi è la madre natura dell’appuntamento di questa sera

Questa sera andrà in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento con lo storico game show, Ciao Darwin-Terre Desolate, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Puntata speciale di Ciao Darwin-Terre Desolate

Tra poco andrà in onda una puntata speciale dell’ottava edizione di Ciao Darwin. Quest’anno, grazie alla bravura dei conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti, lo storico game show di Mediaset ha conquistato un nuovo record in termini di ascolti. Un programma che, ancora oggi, riesce a divertire e far spuntare un sorriso al suo pubblico. Una puntata speciale dove saranno premiati i migliori concorrenti e ospiti dei precedenti appuntamenti. In studio, gli sfidanti delle diverse squadre potranno essere premiati in diverse categorie quali Miglior Performance, Personaggio dell’anno, Miglior look, Premio faccia tosta, Miss Darwin e Mister Darwin.

Uno dei momenti più attesi dal pubblico in studio e a casa è l’ingresso di Madre Natura in studio, interpretata ancora una volta dalla modella italiana Sara Croce, apparsa nella puntata del 19 aprile scorso.

Età e vita privata di Sara Croce : il nuovo volto di Madre Natura

La personificazione di Madre natura avrà il volto di Sara Croce. Nata a Garlasco, in provincia di Pavia nel 1998. La giovane modella ha partecipato nel 2019 a concorso di bellezza più famoso nel nostro Paese ‘Miss Italia’ posizionandosi al quarto posto. Sara Croce è nota non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per aver un grande talento. Dopo la partecipazione a diversi concorsi di bellezza nazionali, ha riscosso un grande successo anche in veste di influencer su Instagram e nel mondo della moda. In una recente intervista la modella ha precisato che durante le registrazioni era fidanzata ma quando è andata in onda era già single.