Ciao Darwin, querela concorrente paralizzato ferma: la beffa dopo l’incidente ‘Non riesce farlo’

Ciao Darwin, la beffa dopo l’incidente la querela del concorrente paralizzato è ferma perchè non riesce a firmare: “Deve firmare lui”

La trasmissione condotta da Paolo Bonolis, Ciao Darwin nella bufera: la querela del concorrente paralizzato rimane ferma in quanto non può firmare. Le ultime novità sull’incidente che ha visto coinvolto un uomo di 54 anni.

Ciao Darwin: querela ferma

Tutto ha avuto inizio il 17 aprile scorso, quando un concorrente della seguitissima trasmissione di Canale 5 è rimasto coinvolto in un incidente sul gioco dei rulli del Genodrome. Nel dettaglio, Gabriele Marchetti, nel corso della prima puntata è rimasto gravemente lesionato durante la cosiddetta sfida dei rulli. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento. Tuttavia, l’uomo in seguito all’incidente è rimasto paralizzato. Da quel momento non si conoscono ancora le reali condizioni di salute di Gabriele ma pare che si sia anche sottoposto ad un nuovo intervento a causa di una infezione. Dopo due mesi dall’incidente, i medici avevano dichiarato che il concorrente riusciva a muovere solo le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro.

Oggi non arrivano buone notizia per Gabriele Marchetti che, a causa di una legge, potrebbe vedere vanificati i suoi diritti. Cosa è successo? L’articolo 590 del codice penale prevede che l’apertura di un’inchiesta per lesioni gravi necessita un documento sottoscritto dalla parte offesa. Tuttavia, a causa delle condizioni di salute in cui versa l’uomo è impossibilitato a firmare tali documenti per cui la querela rimane ferma.

Il documento presentato dalla moglie del concorrente

La trasmissione condotta da Paolo Bonolis finisce nuovamente nel mirino delle critiche per le ultime notizie sulla vicende del gioco dei rulli. Dopo, l’incidente di suo marito, Sabrina Galmazzi ha immediatamente denunciato l’incidente che ha visto coinvolto suo marito lo scorso aprile. Il documento presentato sarebbe privo di efficacia giuridica. Questo cosa significa?

Gabriele Marchetti non hai firmato, per ovvie ragioni, di proprio pugno una qualsivoglia querela. Per tale motivo, questo potrebbe rendere nulli gli atti compiuto dalla Procura fino a questo momento.