Ciao Darwin, Gabriele: danni gravi dopo l’incidente sui rulli. L’accusa: “Hanno esagerato”

Ciao Darwin è giunta ormai alla sua decima puntata. Ma come sta il Signor Gabriele dopo il grave incidente sui rulli del Genodrome?

Questa sera, Venerdì 24 Maggio 2019, andrà in onda l’ultimo appuntamento con Ciao Darwin – Terre Desolate, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Giunta ormai alla sua decima puntata, il programma chiude in bellezza con la sfida tra ‘Umani e Mutanti’. Questa stagione di ciao Darwin, come è noto è stata al centro di terribili incidenti e polemiche, dopo ciò che è accaduto a due concorrenti durante la sfida del Genodrome, Gabriele Marchetti e Deborah Lo Bianco.

Gabriele Marchetti, come sta dopo il grave incidente sui rulli

Come tutti ormai sanno, Gabriele Marchetti, è il concorrente di Ciao Darwin, che nel corso della prima puntata del programma, è rimasto gravemente lesionato durante la ‘sfida dei rulli’. L’uomo infatti che ha dovuto subire anche un intervento a seguito dell’incidente rischia la tetraplegia.

Ma come sta oggi Gabriele? Quanto alle sue condizioni, a seguito del suo trasferimento in una clinica dove avrebbe cominciato un lungo percorso di fisioterapia, non si hanno grandi novità. Nella misura in cui, sono poche o quasi nulle le notizie trapelate sui social. Solo ultimamente sulla bacheca di sua Moglie Sabrina, si è letto:

“Auguri Sabrina e tanti auguri di una veloce ripresa anche a Gabriele”

Ciò lascerebbe sperare, che probabilmente ci siano dei progressi da parte di Gabriele, a cui naturalmente auguriamo di riprendersi.

Ettore Andenna sull’incidente: “Hanno esagerato”

A commentare l’incidente di Gabriele sui ‘rulli’, Ettore Andenna, celebre giornalista e conduttore di ‘Giochi senza Frontiere’. Il giornalista ha ‘accusato’ la produzione di non aver effettuato la dovuta prevenzione, per un gioco così pericoloso, così come accadeva durante il programma da lui condotto in passato:

“Loro, secondo me, l’hanno fatta fuori dal vaso. Noi facevamo prevenzione sui giochi, si stava molto attenti”

poi continua dichiarando che se un gioco era reputato eccessivamente pericoloso, non lo si metteva in cantiere, dato che sarebbe potuto risultare oltremodo dannoso per i concorrenti, e riferendosi a poi Perani ha rivelato:

“No, questo gioco non lo facciamo altrimenti i concorrenti rischiano di farsi male – riferendosi alle parole di Perani – Lì forse si sono fatti prendere la mano e qualcuno si è fatto male”

Andenna ha preso poi la palla in balzo accusando di plagio la produzione di Ciao Darwin, a Spy, in quanto avrebbero ‘copiato’ un suo programma ‘La Bustarella’ il quale veniva trasmesso su Antenna 3 Lombardia.