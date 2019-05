Ciao Darwin anticipazioni puntata 24 maggio: sfida tra Umani e mutanti, con il Ken Umano

Cosa succederà nell’ultima puntata di stagione di Ciao Darwin? Le anticipazioni e i clamorosi ritorni nella decima puntata

Ciao Darwin è uno degli show più amati di sempre e, a renderlo ancora più papabile, al di là delle sceneggiature di grande lavoro tecnico, è la combo perfetta Paolo Bonolis -Laurenti. Infatti, sembrano, in ambito televisivo, l’uno la nemesi dell’altro: se Paolo è il bacchettone rigido e spietato, Laurenti rappresenta un po’ uno spirito libero e decisamente più comico, un po’ un cartone animato stile pragmatico e moderno

Nello studio le atmosfere si fanno bollenti

A rendere ancora più intrigante lo show è certamente la presenza di madre/padre natura, selezionata/o sempre da una rosa di giovani di una bellezza disarmante.

Capita spesso, difatti, che le inquadrature si concentrino su qualche soggetto del pubblico con un disperato bisogno di ossigeno o di una boccata d’aria fresca per l’atmosfera bollente e le forme strepitose dei prescelti a centro studio

Sfida Umani vs Mutanti, il ritorno del Ken Umano

Al via la sfida Umani vs Mutanti, ultimo appuntamento di stagione di Ciao Darwin 8, condotto da Bonolis con la fondamentale presenza di Laurenti, che andrà in onda venerdì 24 maggio alle 21,20 su Canale 5. Le anticipazioni ci rivelano che la sfida di questa settimana dello show condotto dal duo Bonolis – Laurenti mette in scena gli Umani vs Mutanti.

A “comandare” le due squadre, rispettivamente, ci saranno Claudia Ruggeri e il Ken Umano per un tema tra i più dibattuti perché è sempre più difficile comprendere dove ci porterà l’evoluzione di una mentalità più volta alla perfezione che alla naturalezza

Grande successo per Padre Natura

Ha riscontrato, inoltre, grande successo Padre Natura, apparso a sorpresa nell’ultima puntata andata in onda la scorsa settimana: Filippo Melloni, 23 anni e con la passione per lo sport, è uno studente di Medicina di Cento (FE) e, immediatamente dopo la laurea, aspira a specializzarsi in Dermatologia.