Ciao Darwin ‘Sta annegando mentre applaudono’: Paolo Bonolis, feroci accuse contro il programma

Ciao Darwin finisce al centro della bufera mediatica. La trasmissione televisiva è iconica nel nostro paese e attira sempre milioni di telespettatori Mediaset.

Già in passato Paolo Bonolis si era ritrovato a dover fornire spiegazioni relative alle disuguaglianze, che, secondo alcuni, il programma di Canale 5 non farebbe altro che alimentare.

“Ciao Darwin è un programma razzista“ o, almeno, questo è ciò che sostiene David Adler, un economista americano originario di Los Angeles, coordinatore delle proposte politiche del movimento transnazionale e paneuropeo DIEM25.

L’uomo ha pubblicato un post su Twitter, nel quale accusa la trasmissione italiana di atteggiamenti disumani:

Questa l’analisi dell’uomo, che ha voluto mettere in evidenza il razzismo sul quale secondo lui si baserebbe il programma.

Il tweet di Adler è diventato immediatamente virale ed è arrivato fino in Italia. Tantissime le risposte degli utenti, anche italiani, che hanno appoggiato o controbattuto la teoria dell’uomo.

Anche Marco Salvati, autore storico del programma, ha risposto al post di Adler, ma lo ha fatto in maniera del tutto ironica:

La replica dell’autore originario del post non è ancora arrivata, ma sono in molti a prospettare lo scoppio di una guerra social.

