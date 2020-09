Ciambella alla panna, il dolce perfetto a colazione: soffice e morbido come...

La Ciambella alla panna è il dolce perfetto per iniziare la giornata. Ricetta facile e veloce per un dolce soffice e avvolgente: sarà amore a primo morso.

La Ciambella alla panna è la colazione che stavi aspettando: una fetta di questo dolce e inizierai la giornata con sorriso ed energia.

Un profumo inebriante invaderà la vostra cucina mentre la ciambella cuocerà in forno, potrete resistere il tempo necessario affinché si freddi prima di assaggiarla? Sarà arduo!

Una ricetta genuina, facile e veloce: 10 ingredienti e solo 7 minuti per prepararla. Basterà attendere che cuocia in forma e voitlà, potrete gustare la vostra ciambella alla panna quando volete.

Ha un sapore davvero delizioso, così dolce e delicato che vi conquisterà al primo morso.

Aromatizzata alla vaniglia sarà perfetta per la vostra colazione sana e genuina. Ciò non toglie che possiate gustarla anche a merenda oppure dopocena, sarà deliziosa in qualunque momento della giornata.

Un dolce irresistibile, così morbido e soffice che ad ogni morso vi sentirete avvolti e stretti da un caldo abbraccio. I bambini lo adorano e gli adulti soprattutto non possono resistergli, è un dolce troppo invitante per rifiutarne almeno una fettina.

È già sensazionale così, senza aggiungere nulla sarete sorpresi dal gusto travolgente e aromatico.

Siete particolarmente golosi? In tal caso spalmate su una fetta di ciambella un cucchiaio di marmellata di fragole, di albicocche o frutti rossi oppure in alternativa dell’ottima crema di nocciole e cacao per un gusto esplosivo.

Ecco come prepararla in meno di 10 minuti: seguite la ricetta passo passo e il risultato sarà grandioso.

Ciambella alla panna: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

3 uova biologiche

150g zucchero bianco

250g panna liquida fresca

1 lievito per dolci

1 cucchiaio di miele

260g farina 00

1 vanillina

1 bacca di vaniglia

1 noce di burro per la tortiera

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° e imburrate la tortiera appositamente fatta per sfornare le ciambelle e ciambelloni. In una ciotola rompete le uova e con l’aiuto delle fruste elettriche montatele con lo zucchero. Dovrete ottenere un impasto chiaro e spumoso. Aggiungete il miele e mescolate ancora. Unite la panna a filo mentre senza smettere di mescolare con le fruste. Aggiungete le bacche di vaniglia estrapolate dal baccello. Mescolate e setacciate la farina, la vanillina e il lievito, uniteli all’impasto. Amalgamate bene tutti gli ingredienti. Versate l’impasto della ciambella nello stampo e poi infornate a 180° per 50 minuti. Fate la prova stecchino e quando sarà cotta sfornatela. Lasciatela raffreddare a temperatura ambiente e poi estraetela con delicatezza dalla tortiera. Spolverizzate la con lo zucchero a velo e gustatela a colazione con un caffè macchiato fumante.

