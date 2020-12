Ciak in cucina, anticipazioni: presente Patrizio Rispo di Un posto al sole

Scopriamo insieme cosa accadrà nel primo imperdibile appuntamento del programma culinario e nei successivi quattro.

Domenica, 13 dicembre 2020, a partire dalle ore 14.00, andrà in onda sul canale 33 del digitale terrestre, chiamato Food Network, il primo appuntamento di Ciak in cucina.

Si tratta del programma culinario che andrà in onda in 5 puntate e vedrà protagonisti 5 amatissimi personaggi dello spettacolo italiano, 1 per puntata.

I vip si cimenteranno nella preparazione di piatti dalla loro cucina di casa e forniranno al pubblico utilissime ricette che i fan potranno riprodurre.

Anticipazioni Ciak in cucina: in compagnia di Patrizio Rispo

Nel corso della prima puntata del programma culinario, protagonista assoluto sarà Patrizio Rispo, l’attore che in Un posto al sole interpreta il personaggio di Raffaele Giordano.

L’interprete entrerà nelle case degli italiani e mostrerà alcune tra le sue ricette preferite. Cucinerà assieme ai fan e dispenserà loro utili consigli.

Rispo parlerà della sua passione per la cucina e delle tradizioni culinarie che più lo rappresentano.

Avrà al suo fianco una persona cara che lo aiuterà nella preparazione del piatto e con la quale chiacchiererà.

Anticipazioni Ciak in cucina: quale piatti preparerà

La prima tappa della trasmissione sarà quindi a Napoli, con l’attore partenopeo di Un posto al sole.

La passione per la cucina di Rispo è nota da sempre ai fan della soap opera di Rai 3. In passato, infatti, l’attore aveva anche pubblicato un libro dal titolo “Un pasto al sole”.

All’interno del volume sono presenti piatti della tradizione napoletana. Proprio due di queste ricette saranno proposte da Rispo: si tratta degli gli spaghetti del poverello e degli involtini di carne rivisitati.

Nelle prossime puntate di Ciak in cucina saranno presenti, invece, l’attrice Nunzia Schiano, il comico Dario Cassini, l’attrice Alessia Barella e la showgirl Romina Pierdomenico.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi appuntamenti con il nuovo programma culinario di Food Network, non rimane che sintonizzarsi sul Canale 33.