Jessen ‘Gli italiani usano il Coronavirus come scusa per non lavorare’: il medico britannico nella bufera

Il medico di ‘Malattie Imbarazzanti’ Christian Jessen nella bufera. La frase Choc contro gli italiani: ‘Gli italiani usano il coronavirus come scusa per…’

Chi non conosce il famoso Dottor Christian Jessen, vera icona sexy del programma ‘Malattie Imbarazzanti’ su Real Time.

Il Medico si è recentemente prestato ad una lunga intervista per un programma radiofonico inglese su Fubar Radio’s.

La frase Choc sugli italiani e il Coronavirus, è diventata virale ed ha indignato i fan sui social. Scopriamo di più.

Christian Jessen sul Coronavirus: ‘Penso davvero sia solo un brutto raffreddore’

Nell’arco di una lunga intervista sull’emittente britannica Fubar Radio’s, il Dottor Christian Jessen è stato chiamato ad intervenire sull’Emergenza Mondiale data dal Coronavirus.

Il noto medico di ‘Malattie Imbarazzanti’, ha detto rivelato di considerare il virus Covid-19 non più di un semplice e più forte raffreddore:

‘Penso veramente sia solo un brutto raffreddore e le persone sono molto più preoccupate di quanto dovrebbero’

ha dichiarato in diretta radio, remando contro l’Organizzazione Mondiale Sanitaria, che ha dichiarato lo stato di Pandemia.

Jessen, la frase choc: ‘Gli Italiani usano il Coronavirus come scusa’

L’intervista è proseguita, e la Star di Real Time si è lasciata sfuggire una battuta assai infelice su come l’Italia sta affrontando il problema.

Come sappiamo sino al 3 aprile sarà quasi tutto in stallo, per evitare ai massimi livelli la possibilità di contagio. A tal proposito scatenando non poche polemiche ha chiosato:

‘Gli italiani stanno usando l’epidemia di coronavirus come scusa per fare una ‘lunga siesta’’

poi ha aggiunto:

‘Potrebbe essere un pochino razzista da dire, dovete scusarmi, ma non vi sembra una scusa questa?’

e ancota:

‘Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutto e a smettere di lavorare, così da concedersi una lunga siesta’

ha concluso il Dottor Jessen tra le polemiche dei fan del programma e della stessa emittente britannica.