Christian Fregoni, chi è il Campione di Caduta Libera: età, fidanzata e vita privata

Chi è Christian Fregoni? Tutte le informazioni sul bellissimo bagnino e campione di Caduta Libera

Christian Fregoni è il nuovo campione di Caduta Libera. Dopo il grande successo di Nicolò Scalfi, il game show di Canale 5 si è arricchito ancora una volta, di un volto molto amato dal pubblico ed anche dalle donne, per via della sua avvenenza. Se volete sapere tutto su di lui, siete proprio finiti nel posto giusto per scoprire ogni informazione del giovane bagnino.

Chi è Christian Fregoni? Il campione di Caduta Libera

Christian Fregoni ha 27 anni e viene da Brescia. Lavora come bagnino anche se non esclude di diventare un attore. Ha una sorella minore di nome di Giulia che di anni invece ne ha 18. Papà Pierangelo lavora come operaio, mentre mamma Cristina volge il lavoro di cassiera in un supermercato. “Siamo una famiglia di umili origini, i miei si sono sacrificati tanto per non farci mancare nulla e permetterci di studiare, perché loro non hanno potuto farlo. Sono molto grato per tutto quello che hanno fatto per me”.

Queste le dichiarazioni di Christian tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola da oggi, martedì 6 agosto. Il campione di Caduta Libera si è diplomato al liceo scientifico ed ha sempre amato la storia, la letteratura e pure la filosofia. Dopo il diploma ha proseguito gli studi e si sta laureando in Scienze Motorie “perché lavoro nel mondo dello sport da quando ho 16 anni e pensavo che così sarebbe stato più facile trovare un’occupazione”.

Lavoro e curiosità

Christian Fregoni lavora come bagnino in uno sporting club di Brescia. In futuro non esclude la possibilità di aprire una struttura tutta sua e con la vincita di Caduta Libera, vorrebbe comperare una casa. In molti, dato il fisico mozzafiato, gli consigliavano di partecipare a Uomini e Donne: “Non so se lo farei. Ma se mi proponessero di fare l’attore magari sì. I reality invece non sono fra i miei programmi preferiti”.

Come è arrivato a Caduta libera?

È stata la sorella minore Giulia ad iscriverlo al quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Dopo avere fatto i casting è comparso in onda il 3 luglio e il 17 (data del suo compleanno) è divenuto campione. Per prepararsi al meglio ci diverte con l’enigmistica, la lettura, il cinema e l’attualità.

Vita privata e fidanzata

Qual è la situazione sentimentale di Christian Fregoni? Il bagnino al momento è single: “Sono esigente e per ora mi diverto. Se arriverà la persona giusta lo capirò. Finora non ho avuto storie importanti, solo cose da poco”.