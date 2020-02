Ho beccato l’infezione, Christian De Sica confessa la malattia in un’intervista: fan senza parole

Christian De Sica la rivelazione choc al Corriere della Sera lascia i fans senza parole, l’attore svela di essersi beccato una brutta infezione

Christian De Sica è uno degli attori romani più amati di sempre. Figlio del bravissimo attore Vittorio De Sica, Christian ha sempre desiderato diventare come il padre ed infatti ci è riuscito. Oggi infatti De Sica è uno degli attori con un grandissimo successo alle spalle insieme a Massimo Boldi, dove hanno sbancato ogni anno con i loro CinemaPanettoni.

Christian De Sica, colpito dall’epatite

Il popolare attore ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, raccontando alcuni aneddoti della sua carriera e alcuni momenti della sua vita davvero duri. In particolare Christian ha raccontato di quando è stato ospite da Renny Ottolina, produttore sudamericano, che lo voleva nel suo programma. In viaggio verso l’Amazzonia, Christian però è stato a contatto con diverse tribù locali dove però ha contratto una malattia. A quanto pare infatti l’attore in quel periodo ha contratto l’epatite, fortunatamente senza alcuna complicazione grave. Una grande paura risolta però in poco tempo:

“Dopo qualche tempo diventai tutto giallo in faccia. Lo raccontati a mamma che al telefono mi disse: ‘che stai a fare là, torna a casa’”.

ha dichiarato De Sica

Christian De Sica e il rapporto con papà Vittorio

Nella chiacchierata al Corriere della Sera però, Christian non dimentica di parlare del rapporto con suo padre Vittorio. Un rapporto un po particolare, che spinge Christian a cercare lavoro e fortuna altrove. Lo stesso attore infatti ha dichiarato che era difficile fare carriera con un padre cosi importante all’interno della televisione, entrambi i genitori infatti erano attori, ma il peso della loro fama era troppo grande, tanto che Christian decise di scappare in Venezuela, dove all’epoca era fidanzato con una donna del posto.

E proprio li infatti che contrasse la malattia, mangiando un frutto non lavato, offerto dalla tribù locale del posto.