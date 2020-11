Christian De Sica, un altro Vip confessa la malattia: ‘Non voglio morire così’

Uno sfogo che ha impaurito i suoi fan. Christian De Sica esce allo scoperto e parla del dramma iniziato qualche mese fa.

I sintomi l’hanno colpito in maniera prepotente: l’attore denuncia finalmente la cosa, raccontando il dramma ai suoi fan.

Come molte celebrità, anche Christian De Sica è risultato positivo.

L’attore, figlio del grande Vittorio De Sica, ha espresso il suo rammarico per essere stato contagiato e ha espresso il suo dolore, con una frase che ha fatto impaurire i fan:

“Non voglio morire così“

Certamente il fatto di essere positivo lo ha spaventato molto, ma vediamo cosa è successo all’attore che ha pronunciato questa frase allarmante.

Christian De Sica parla di come sta in un’intervista

Come lui stesso ha rivelato, non ha vissuto momenti belli durante i giorni in cui ha scoperto di essere positivo.

Christian De Sica, infatti, ha rivelato in una recente intervista a Il Messaggero, che ha attraversato attimi veramente difficili da quando ha scoperto di aver contratto la malattia che sta continuando a nuocere vittime e a diffondersi sempre più. L’attore ha dichiarato:

“Questo maledetto virus ha colpito anche me. Grazie a Dio sono riuscito a cavarmela con un pò di febbre e stanchezza diffusa“.

E ha aggiunto:

“Sono rimasto a casa a curarmi, verso la fine della scorsa settimana finalmente il tampone ha dato esito negativo“.

De Sica: “Non voglio morire così”

L’attore, che certamente non è più un ragazzino, sa benissimo che questo male è più aggressivo nelle persone con patologie pregresse e nei soggetti un po’ più avanti con gli anni.

Nell’intervista rilasciata al giornale italiano, De Sica è ben cosciente che si rischia molto soprattutto se non si è più giovani.

Queste le sue parole al riguardo:

“Ormai ho una certa età, sono molto vicino ai 70 anni. E vorrei morire mentre sto giocando con un trenino, mica per colpa di un virus improvviso“.

Non ha tutti i torti De Sica che, dopo anni di distanza, ha rinsaldato l’amicizia con il suo compagno di scene, Massimo Boldi.

I due, infatti, sono protagonisti di un nuovo cinepanettone per il 2020, intitolato Natale su Marte.