Christian De Sica, celebre attore classe 1951, ha ammesso di essere cambiato molto negli ultimi anni, il suo corpo non è più quello di un tempo

Christian De Sica ha concesso un’intervista esclusiva al settimanale “Chi“, ma non si è limitato a dichiarazioni sulla sua vita privata a personale. Ha, infatti, concesso anche delle foto alla celebre testata, nelle quali appare visibilmente diverso: il tempo lo ha invecchiato come fa con tutti, ma Christian è anche particolarmente formoso rispetto al passato.

Naturalmente di ingrassare succede a tutti, ma i fan di De Sica lo hanno visto davvero diversissimo, come se il tempo su di lui avesse esercitato un effetto decisamente poco clemente. Eppure, il De Sica non ha di certo permesso ai suoi kiletti in più di influenzare la sua carriera, sempre proficua:

“Ultimamente, in effetti, non faccio più il figlio di papà o l’industriale fedifrago, faccio dei poracci. La verità è che me so’ invecchiato e me so’ ingrassato e allora mi travesto”.

Queste le parole di Christian, insomma, sulla questione della forma fisica perduta. Ma De Sica è classe 1951 e, obiettivamente, è davvero difficile mantenere un certo tipo di fisicità ad una certa età. Ricordiamo che i personaggi dello spettacolo sono, a prescindere, esseri umani.

Massimo Boldi e Christian de Sica litigarono davvero all’epoca?

E, su Massimo Boldi, ammette:

“Non abbiamo litigato, come hanno scritto i giornali, è che dopo “Natale a Miami” abbiamo deciso di intraprendere strade diverse per un po’. Poi i relativi contratti in esclusiva con case di produzione diverse hanno spostato abbastanza in avanti questa reunion. Ma ora siamo insieme ed è stato come se avessimo finito di girare ieri “Natale a Miami” e avessimo cominciato oggi Amici come prima”.

Insomma, pare proprio che Christian adesso sia sull’onda dei successi professionali, anche se con qualche kiletto in più.