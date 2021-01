Incidente per Christian De Sica, in diretta: ‘Mi sono rotto due costole’

L’incidente rivelato in diretta da Christian De Sica fa calare il gelo nello studio. Ecco cosa è accaduto.

Christian De Sica è tra gli attori più amati dal pubblico italiano per la sua semplicità e la sua ironia, che sono ormai per l’artista romano un marchio di fabbrica.

Volto iconico dei cinepanettoni è stato recentemente protagonista della nuova edizione del famosissimo ‘gioco dei pacchi’, ‘Affari Tuoi – Viva gli sposi’, condotto dal conduttore toscano, Carlo Conti.

Durante la diretta il racconto inaspettato dell’attore, un aneddoto risalente proprio al giorno del suo matrimonio, che sarebbe potuto trasformarsi in ‘tragedia’.

Christian De Sica racconta l’incidente

Nel corso della puntata di Affari tuoi, nella sua versione speciale dedicata agli sposi, Christian De Sica tra battute e siparietti divertenti, ha rivelato un’aneddoto molto particolare riferendosi al giorno del suo matrimonio.

Come è noto, l’artista romano è sposato con la sorella di Carlo Verdone, Silvia, dalla cui relazione sono nati due splendidi figli, Maria Rosaria e Brando.

In merito a quel giorno speciale ha ricordato il momento iconico in cui lo sposo prende in braccio la sua sposa. Un momento che stava per concludersi male, ecco perchè:

‘Un ricordo? Beh, posso dire che, nel giorno del nostro matrimonio, l’ho presa in braccio e mi sono quasi rotto due costole’

ha detto al pubblico di Affari tuoi suscitando l’ilarità dello studio. Christian De Sica ha aggiunto poi di sentirsi un uomo fortunato ad avere accanto la sua dolce metà.

Affari Tuoi – Viva gli sposi, campione di ascolti

Son già due settimane che va in onda il celebre game show condotto in questa edizione da Carlo Conti. Il programma stando ai dati trasmessi, starebbe trionfando su tutti gli altri palinsesti del sabato sera, registrando oltre 5 Milioni di telespettatori per serata.

Ma stando alle ultime voci di corridoio, presto a partire dal 9 gennaio, andrà in onda Queen Mary con il suo ‘C’è posta per te’. Nella sua ultima intervista a tal proposito Carlo Conti si è detto preoccupato non per gli ascolti in se, piuttosto nel riuscire a prendere una buona fetta di ascolti nonostante la ‘concorrenza’.

Tuttavia il presentatore ci ha tenuto a sottolineare di stimare molto Maria De Filippi, con la quale come ha teneramente ricordato ha condiviso il palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo.