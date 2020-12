Choc a Milano, tranviere sequestra i passeggeri: “Vi ammazzo”

Una giornata straordinaria follia quella che hanno vissuto i passeggeri di un tram di Milano. Sono stati sequestrati come in un film.

Tranvieri impazzisce in servizio a Milano.

La folle corsa del tram

Il racconto di uno dei passeggeri è riportato da MilanoToday, la donna racconta come ha vissuto quei momenti di paura.

Uno dei passeggeri parla di un tranviere che appare inferocito mentre corre a tutta velocità con a bordo dei passeggeri terrorizzati.

Siamo nel centro di Milano venerdì sera, e per fermare l’uomo fuori di sé sono dovuti intervenire i carabinieri a bloccare la folle corsa del tram.

L’autore del folle e insensato gesto è un tranviere che lavora come autista all’Atm.

Si ignorano al momento le cause che avrebbero scatenato l’uomo mandandolo fuori di sé.

Tuttavia quelli che hanno vissuto dai passeggeri sono stati i dieci minuti, che non scorderanno sicuro per molto tempo.

Di fatto l’uomo ha sequestrato i passeggeri che erano saliti a suo dire a bordo del suo mezzo, e mentre correva bruciando i semafori che segnavano rosso, li terrorizzava minacciandoli di morte tramite il microfono.

Il tram 15

Una cittadina che non vuole fare il suo nome, riferisce che il tram numero 15, era partito regolarmente dalla fermata Duomo in direzione Rozzano alle 21.12.

Tuttavia una volte che le porte si sono chiuse, l’autista ha iniziato a guidare il tram in una corsa senza effettuare più alcuna sosta, correndo come un pazzo.

La donna racconta che sia lei che gli altri passeggeri si erano immediatamente resi conto che qualcosa non andava, ed erano nel panico totale.

I passeggeri venivano tutti sballottati come se fossero stati alle giostre, mentre l’autista mandava musica hip pop a tutto volume.

Nel tram erano presenti circa 20 persone che hanno avuto l’impressione di trovarsi sulle montagne russe.

Poi all’improvviso incredibilmente, il tranviere rispetta una fermata e con voce da pazzo l’uomo, dice al microfono:

“Vi ammazzo tutti, state attenti”.

In seguito l’autista è ripartito a velocità elevata, mentre i passeggeri sollevati dall’essere scesi dal tram hanno chiamato le forze dell’ordine e hanno fornito il numero di identificativo del mezzo.

Incredibilmente però non tutti i passeggeri sono scesi dal tram, alcuni sono rimasti in balia del tranviere impazzito.

Uno di loro, in particolare un giovane , è restato fino all’arrivo dalle forze dell’ordine, che con una pattuglia dei carabinieri tagliava i binari della 15 in via Volvinio a Stadera.

L’incredibile giustificazione data dall’uomo ai carabinieri è stata che era in ritardo sulla tabella di marcia del tram!