Chloe Middleton è diventata il simbolo della Gran Bretagna essendo per ora considerata la vittima più giovane uccisa dal coronavirus.

Chloe Middleton la giovane vittima di soli 21 anni, morta a seguito dell’infezione da Covid 19. Un simbolo per tutto il Regno Unito.

La vittima più giovane del Regno Unito

Il Regno Unito conta le vittime e lei è diventata il volto simbolo, non solo per la sua giovanissima età ma anche per il fatto che non avesse patologie pregresse. Una ragazza piena di sogni e di vita, originaria di Buckinghamshire, balzata sulle pagine di cronaca in quanto considerata la vittima più giovane del virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

La mamma straziata dal dolrore lancia un appello sui social a tutti quanti:

“a tutti quelli che pensano sia solo una influenza banale, lancio un appello: ripensateci e salvatevi. proteggetevi che ancora potete”à

Questo dopo aver vissuto la sofferenza e la perdita della sua bambina. Un messaggio che ha commosso e scosso tutti i cittadini inglesi, che da qualche tempo hanno cambiato radicalmente idea sulla forza e pericolosità di questo virus.

Le parole della zia della vittima

Anche la zia ha voluto inviare un messaggio speciale a tutti quanti, dopo aver saputo della morte improvvisa della sua nipotina:

“È morta a causa del covid 19 e sottolineo che non aveva problemi di salute preesistenti”

La zia Emily racconta di come questo virus abbia portato via la nipote in pochissimo tempo e invita tutti a seguire le istruzioni, al fine di evitare il contagio e mettendo di fronte il fatto che la vita come la conoscevamo non esista più.

Chloe ora è il simbolo del Regno Unito e i familiari sperano che questa sua morte possa aprire gli occhi a tante persone.