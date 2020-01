La moglie di Chico Forti ha avuto un ruolo fondamentale nel processo, ora vive con i loro tre figli alle Hawaii sostenendo l’innocenza dell’ex marito

Il caso di Chico Forti detenuto negli USA con l’accusa di omicidio da ormai vent’anni sta mobilitando l’opinione pubblica italiana convinta della sua innocenza. La moglie Hether Crane che intanto si è rifatta una vita alle Hawaii crescendo i loro tre figli non ha mai creduto alla sua colpevolezza, ecco cosa ha dichiarato.

Chico Forti chi è la moglie Hether Crane

Enrico Forti detto Chico, l’italiano che aveva trovato la fortuna e l’amore negli USA negli anni ’80-’90, è in carcere per scontare la pena dell’ergastolo.

L’accusa gli è caduta addosso negli USA per l’omicidio di Dale Pike figlio del magnate Tony Pike avvenuto il 15 febbraio 1998 ma la vicenda giudiziaria fa ancora discutere per le moltissime incongruenze nelle indagini e nel processo.

Come mostrato in varie trasmissioni, in primis Le Iene, il caso di Chico pare una enorme ingiustizia giudiziaria.

Accanto a lui nel momento in cui tutto cambiò c’era la moglie, la bellissima modella californiana Heather Crane, Miss America nel 1990.

Dal loro amore nasceranno in pochi anni tre figli: Savanna Sky, Jenna Blue e l’ultimogenito Francesco Luce nato proprio nel periodo in cui Chico venne condannato al carcere..

La donna ha suo malgrado avuto un ruolo fondamentale nel processo a carco del marito perché ha confermato che in una telefonata poco prima dell’omicidio, il marito non le aveva riferito di trovarsi con Dale Pike, prelevato all’aeroporto appena arrivato.

Questa piccola omissione spiegata da Chico con semplice superficialità fu uno degli indizi maggiori a suo carico.

Nuova vita per i tre figli che continuano a sostenere il padre

Chico con la moglie ed i tre figli vivevano a Miami nel rinomato quartiere Williams Island e tutto era perfetto fino all’incontro con il tedesco Thomas Knott truffatore con un ruolo ancora non ben definito nella vicenda.

Heather che inizialmente venne anche sospettata di coinvolgimento ma poi scagionata perché si trovava a casa con i figli, si è trasferita a vivere alle Hawaii e si è rifatta una vita.

La decisione, presa in accordo con il marito Chico se pur sofferta è nata dalla consapevolezza che la vicenda giudiziaria sarebbe stata dura e lunga.

Chico, legatissimo ai figli per i quali ha avuto sempre parole bellissime e dolci pensieri è stato sempre consapevole di ciò:

“Era quello che volevo, sapevo che la mia era una battaglia lunga”

I figli di Chico sono ormai cresciuti e che hanno mostrato la stessa passione del padre per gli sport estremi ed i viaggi.

Intervistato alle Iene uno di loro ha dichiarato:

“Mi ha sempre fatto credere che sarebbe stato lì per sempre…non ha mai avuto senso per me. Anche oggi non ha alcun senso.”

Sia la ex moglie che i figli continuano a sostenere come moltissime persone l’innocenza di Chico sperando sempre in una conclusione positiva della vicenda.