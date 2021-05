Chiara Nasti, svela il dramma per colpa della chirurgia: “Da quando le...

Chiara Nasti ha svelato cosa le accade da quando si è sottoposta ad un intervento chirurgico.

Poco fa la bella influencer campana ha raccontato un retroscena clamoroso della sua vita privata, scopriamolo.

Chiara Nasti: un fisico perfetto

La nota influencer non perde mai l’occasione per mostrare il suo fisico mozzafiato.

Soprattutto in questo periodo dove il sole diventa sempre più cocente e l’estate è alle porte.

Lei possiede anche un brand di bikini super alla moda, “plumetheree”.

Sul suo profilo Instagram posta sempre foto super provocanti con dei costumi meravigliosi, sfoggiando un corpo stupendo.

I suoi post ottengono migliaia di like, impossibile non lasciare un mi piace.

Chiara è molto amata ma come tutti i personaggi pubblici ha anche degli haters, infatti sotto i suoi post molto spesso c’è sempre qualche utente che la deride per i suoi eccessivi ritocchini.

Ma proprio poco fa, l’influencer campana, ha voluto parlare di alcuni problemi che ha riscontrato dopo essersi sottoposta alla chirurgia, scopriamo cosa ha detto.

Chiara Nasti, svela il suo dramma

Le belle giornate sono praticamente arrivate e già molti vip si recano al mare per qualche attimo di relax, tra questi personaggi c’è Chiara Nasti.

Purtroppo però il troppo sole le ha causato un problema che ha raccontato pochi minuti fa nelle sue stories Instagram:

“Non potete capire quanto io sia ustionata in questo momento. Devo dire la verità, una cosa di cui sono stata sempre convinta è che il sole si attacca proprio sulle t***e rifatte. Dove vede plastica là agisce, infatti ogni anno mi scotto sempre.”

Chiara ha anche spiegato che lei usa tanta protezione solare quando va al mare, ma nulla da fare, infatti ha aggiunto:

“Io mi ustiono sempre in questo punto! Da quando le ho rifatte. E vado anche in paranoia…perché magari penso che si squagliano (giuro son seria)”

Una confessione che ha scandalizzato l’intero web e che ha aumentato ulteriori polemiche su i suoi ritocchini.

In tantissimi hanno commentato l’accaduto e non sono mancati i commenti “Sono senza parole”, “Studiano per essere così sceme?”, “Il sole ti ha dato alla testa”.

Un pessimo episodio per l’influencer campana, oltre il danno anche la beffa.

