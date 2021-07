La nota influencer sa bene come ammaliare i suoi follower, lo ha dimostrato poco fa con degli scatti a dir poco sensuali.

Vediamo i suoi ultimi scatti pubblicati nelle sue stories Instagram, vi lasceranno a bocca aperta.

Chiara Nasti, spiazza tutti

Impossibile non conoscerla, è una famosissima influencer sempre al centro dell’attenzione.

Ultimamente la sua relazione con Nicolò Zaniolo ha fatto molto parlare di lei, ma solamente dopo pochi mesi la love story è naufragata, per motivi che ancora non sappiamo.

Chiara Nasti ha fatto anche fatto un’esperienza televisiva, a L’Isola dei Famosi, dove ha abbandonato il reality perché la mancanza per il suo ragazzo è stata troppo forte.

Tutto però è iniziato sul web quando a soli 16 anni dava consigli di moda, facendo da testimonial a diversi brand di moda.

E’ molto famosa anche sua sorella Angela Nasti, che ha partecipato a Uomini e Donne come tronista ed è fidanzata attualmente con Kevin Bonifazi.

Ora Chiara si sta godendo la sua estate da single e non poteva non iniziare per il meglio.

Infatti è volata ad Ibiza per prendersi alcuni giorni di pausa dalla sua vita frenetica, ma poco fa ha incantato tutti con degli scatti molto sensuali, vediamoli.

Chiara: le foto a luci rosse – Foto

Se per caso l’avete persa di vista per qualche tempo, oggi Chiara appare molto diversa da qualche anno fa.

Come ha raccontato più volte sul suo profilo Instagram, ha rifatto il seno e le labbra e ogni giorno si allena per mantenere il suo fisico sempre perfetto e tonico.

Poco fa ha pubblicato 4 scatti, nelle sue stories Instagram, che hanno mandato in tilt l’intero web.

Si è mostrata stesa sul letto, con un mini top che fa fatica a contenere il suo prosperoso seno.

In tutte e quattro le foto Chiara fa delle facce simpatiche che però risultano allo stesso tempo davvero provocanti.

La Nasti è di una bellezza disarmante e queste immagini ne sono la dimostrazione.

