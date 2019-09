Chiara Nasti nella bufera ‘Indosso un abito per bambini di 6 anni’: l’influencer troppo magra, utenti indignati dalle sue parole

Chiara Nasti posta una foto con un abito taglia 6 anni che accende i fan: valanga di commenti negativi sulla sua magrezza.

Su Istagram Chiara Nasti posta una foto in cui afferma di indossare un abito troppo piccolo per la sua età e il web impazzisce. Ecco cosa è accaduto

La baby Influencer è cresciuta

Chiara Nasti a 20 anni è una delle influencer più giovani seguite in Italia con il suo milione e mezzo di followers su Instagram. Ha iniziato appena sedicenne aprendo un suo blog per parlare delle sue passioni: la moda e la fotografia.

La mini fasion blogger ha fin dall’inizio della sua carriera diviso l’opinione pubblica: chi la ama e chi la odia e la causa sarebbe il suo “cattivo esempio” per le giovani ragazze ceh ambiscono a diventare come lei.

Gli haters criticano infatti a Chiara l’essere troppo magra e l’aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, come da lei ammesso, quando era ancora minorenne.

In ogni caso la Nasti, in soli cinque anni dall’apertura del suo blog è emersa a tal punto da farle guadagnare un posto come concorrente all’ Isola dei Famosi 2018

Chiara e la foto scandalo. Cosa le rimproverano i fan

Pochi giorni fa Chiara è tornata a far parlare di sé riaccendendo le polemiche.

Questa volta a scatenare l’ira dei fan non è una foto particolarmente sensuale o che mette in mostra le curve ,naturali o ritoccate della influencer.

Chiara ha postato su Instagram una foto con indosso un abito da lei stessa nelle Storie indicato come di taglia 6 anni e il web è insorto.

Alcuni utenti le hanno infatti ricordato che non è un bel messaggio inneggiare all’estrema magrezza, perché ci sono moltissime ragazze che la seguono e che non riuscirebbero mai ad indossare un abito tanto piccolo con il rischio di farsi venire dei complessi.

“ma secondo te è normale che a una ragazza di 21 anni vadano bene i vestiti di una bambina di 6 anni?” “Avresti potuto evitare di dire che il completo che indossi è per bambini di 6 anni…”

La Nasti e la madre Gabriella Argento non si lasciano intimidire dalle critiche e rispondono che la ragazza sia magra di costituzione e non vi sia nessun problema.

I fan però ribadiscono in modo forte come per lo meno dalle foto Chiara appaia davvero troppo magra

“Sembra una bratz” “Troppo magra è rimasta solo la testa che sembra enorme rispetto al resto “ “Mi sembri una bambina di 10 anni, troppo magra”.

C’è da dire che Chiara è sempre stata molto magra e fa anche tanto sport per tenersi in forma.

Come affermano le amiche e la mamma sia lei che la sorella Angela, conosciuta al pubblico per aver partecipato ad Uomini e Donne, mangiano di tutto ma avendo un metabolismo veloce risultano molto magre.

Al di là della libertà di gestire il proprio peso come meglio si crede in quanto fatto totalmente personale, il web muove una critica non del tutto errata alla Nasti.

i personaggi pubblici possono vantare numerosi benefici ma hanno anche grandi responsabilità verso chi li segue: passare dei messaggi positivi ed eticamente corretti.

I social sono però effettivamente troppo critici a volte, pur affermando concetti giusti spesso si insultano persone nascosti dietro uno schermo.

Chiara è comunque una bellissima ed intelligente ragazza di 20 anni e di sicuro il messaggio che voleva divulgare non era certo quello della magrezza eccessiva.

Certamente crescendo coglierà quelle sottigliezze che hanno fatto infuriare i fan che spesso non vedono l’ora di cogliere qualche debolezza del vip di turno da criticare.