Chiara Mastalli, chi è l’attrice di L’allieva 3? Vita privata, carriera e curiosità

Biografia dell’attrice romana Chiara Mastalli, chi è colei che dà il volto a Silvia in L’allieva 3? Biografia e curiosità su di lei.

Approfondiamo insieme il profilo di Chiara Mastalli, l’attrice romana che presta il volto a Silvia il vicequestore in L’Allieva 3.

Vita privata, carriera e curiosità su Chiara Mastalli.

Chiara Mastalli, vita e carriera

Chiara Mastalli è un’attrice italiana nata a Roma il 2 Agosto 1984, è del segno zodiacale del leone ed è alta 1,65cm.

La giovane 36enne ha iniziato molto presto la sua carriera: a sei anni prese parte ad uno spot pubblicitario e lì ebbe tutto inizio.

Il pubblico la conosce sicuramente per il ruolo avuto in Notte prima degli esami, si legge su Spettegolando.it, ma ha recitato in molte altre pellicole cinematografiche e fiction. Ora recita nell’acclamata fiction L’Allieva 3 con Alessadra Matronardi e Lino Guanciale.

Ecco alcuni film e fiction in cui ha recitato Chira Mastalli nella sua carriera: Così vanno le cose, Gym Tonic Comedy, Delitti del Cuoco, Il restauratore, Don Matteo, Tre metri sopra al cielo, Amore bugie e calcetto, I liceali, Sei forte Maestro.

Nel 2015 è stata concorrente nel programma Notti sul ghiaccio 3 in coppia con il maestro Federico Uslenghi, grande esperto di pattini sul ghiaccio.

Chiara ha due splendidi figli che ama tantissimo, lei stessa in un post di Instagram scrive di loro due molto amorevolmente:

La mia vita siete voi.

Non si sa molto della sua vita privata poiché dai social trapelano poche notizie e lei stessa è una donna estremamente riservata.

Il ruolo di Silvia nella fiction L’Allieva 3

Chiara Mastelli ha ammesso in una comica intervista con TvMia che si sente estremamente vicina al personaggio di Silvia di L’Allieva 3.

Si legge su Lanostratv.it che Chiara conferma di avere molte cose in comune con il suo personaggio. La donna ci si rispecchia davvero tanto e l’aspetto che le accomuna di più è la mania dell’ordine.

Visualizza questo post su Instagram #set #allieva3 #thelastdaytogether #felicità Un post condiviso da Chiara Mastalli (@mastalli) in data: 4 Ago 2020 alle ore 1:08 PDT

Silvia nella fiction e Chiara nella vita reale hanno una mania quasi compulsiva di mantenere l’ordine. L’attrice ha dichiarato di essere maniaca della precisione e di mettere sempre tutto al suo posto ovunque si trovi.

Una passione tutta al femminile che condivide con il personaggio di Silvia è sicuramente anche l’amore per le scarpe: il personaggio di Silvia ama le scarpe basse mentre Chiara nella realtà ama tutti i modelli indistintamente.

La donna ha rivelato di avere un armadio solo per le scarpe che ama mantenere sempre tutto ordinato e bello in vista. Ama acquistare scarpe di tutti i tipi: alte, basse, sandali, stiletti, stivali e decolletè. Spesso compra anche scarpe che sa di indossare al massimo una volta sola, ha ammesso di non poterne fare a meno è più forte di lei.

Ha dichiarato di ordinarle per tipologia, colore e stagione ma soprattutto di conservarle tutte:

Non le butto mai, ho ancora quelle che indossavo da adolescente.

Ha concluso l’intervista ribadendo che la voglia continua di riordinare tutto è irrefrenabile per lei e che spesso le causa qualche problemino.

Mettendo a posto e variando l’ordine di sistemazione degli oggetti non sempre ricorda esattamente ‘dove mette cosa’. Sorridendo ha raccontato che si è spesso ritrovata nei guai a cercare le chiavi della macchina per ore.