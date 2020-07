Chiara Francini, vita, fidanzato e curiosità sull’attrice che interpreta Perla di Non dirlo al mio capo

Chi è Chiara Francini, la bellissima e talentuosa attrice e conduttrice tv, impegnata sentimentalmente da anni con l’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist

Scopriamo insieme tutti i segreti di Chiara Francini, dagli esordi nel mondo dello spettacolo italiano come attrice e conduttrice televisiva alla nascente carriera come scrittrice, fino ad arrivare alla vita privata in compagnia del fidanzato Frederick Lundqvist!

Chi è Chiara Francini

Nasce a Firenze, il 20 dicembre del 1979. Si laurea all’Università degli Studi di Firenze in Lettere, con una tesi in italianistica, con il punteggio di 110 e lode.

Nota nel mondo dello spettacolo come attrice e conduttrice, la donna è impegnata anche nel settore dell’editoria.

Nel 2017, infatti, esce Non parlare con la bocca piena, libro edito da Rizzoli. Editi sempre dalla medesima casa editrice, escono nel 2018 Mia madre non lo deve sapere e nel 2019 Un anno felice.

L’esordio nel grande schermo, invece, avviene con Fortezza Bastiani, film del 2002. A questo seguono Tutti all’attacco, Lillo e Greg – The movie!, Una moglie bellissima, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi e La peggior settimana della mia vita.

Per quanto riguarda le serie tv, l’attrice ha preso parte a moltissimi progetti, come la miniserie Lillo e Greg, Camera Café, Don Matteo 6, Romanzo criminale, Tutti pazzi per amore 2 e 3 e Non dirlo al mio capo.

Vita privata e curiosità

Non si hanno moltissime notizie relative alla vita privata di Chiara Francini. Ciò che è noto è che sia fidanzata con Frederick Lundqvist, storico fidanzato della bella fiorentina.

La coppia non si è ancora sposata né si sa se lo farà. Non hanno figli né hanno mai parlato pubblicamente, ad esempio in interviste, come si sono conosciuti o quali sono i loro obiettivi come coppia.

Di Frederick si sa sia un ex difensore di calcio svedese, che in Italia non ha mai giocato. Nato nel 1976, si è ritirato nel 2006, dopo una breve parentesi al Viking.