Chiara Ferragni ‘Viso tumefatto’: lo scatto senza trucco ricoperto di insulti – Foto

Chiara Ferrangi la giovane influcer stupisce i suoi fan. Nell’ultimo post su Instagram la bella Ferragni si mostra senza trucco, ma volano insulti

La bellissima influencer Chiara Ferragni è una giovane mamma che ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro. La bella influencer infatti è conosciuta quasi in tutto il modo, viaggiando tra America, Tokyo e tante altre tappe.

Chiara Ferragni compleanno di Leone

La bellissima influencer internazionale oggi fa ancora parlare di lei. Pare infatti che ad aver scatenato i fan sia stata proprio una foto insieme al suo piccolo Leone. Sposata da qualche anno con Fedez cantante italiano rapper, la Ferragni ha voluto dedicare un piccolo pensiero al suo amore che qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno. Una dedica speciale in cui mamma Chiara fa gli auguri di buon compleanno al piccolo Leone.

Anche se non sembra il piccolo Leone è al 16esimo mese di vita sta diventando ormai un ometto, ma quello che ha colpito i fan è stato ben altro.

Chiara Ferragni volto tumefatto

La bella influencer italiana è molto attiva sui social e spesso e volentieri posta tante foto e stories dove si ritrae insieme a suo figlio. La bella influencer infatti qualche giorno fa ha pubblicato una foto insieme a Leone, dove con l’amore di qualsiasi mamma, ha augurato buon compleanno al piccolo. Un gesto apprezzatissimo dai fan, se non fosse per il fatto che qualcuno si è divertito a commentare in modo inappropriato lo scatto. Pare infatti che la Ferragni abbia pubblicato una foto insieme al piccolo Leone, dove si è fatta vedere come madre natura l’ha fatta, ovvero senza un filo di trucco.

Pare infatti che in molti abbiano apprezzato il gesto di farsi vedere per almeno una volta senza trucco, mentre altri invece hanno approfittato per insultare la bella influencer.

A quanto pare infatti, in molti hanno insultato la bella Chiara scrivendo insulti fuori luogo:

“Stai tumefatta”,

Scrive un altro follower:

“Senza trucco non sei un granché”. “Quando dopo una serata non ti svegli ma resusciti”

Nonostante sia senza trucco Chiara è sempre impeccabile e bella. In fin dei conti Chiara è una donna come noi e quando si trova a casa con i suoi cari non si trucco, con la differenza che sul conto in banca ha qualche zero in più.