Un evento che ha toccato Chiara Ferragni nel profondo. Il post sui social racconta un dramma che purtroppo molte persone vivono nella vita.

Dolorosissimo il post scritto da Chiara Ferragni su Instagram, che ha voluto condividere il suo lutto con i followers che la seguono quotidianamente.

Chiara Ferragni condivide il suo dolore sui social

Chiara Ferragni condivide tutta la sua vita sui social. Come lei stessa ha ammesso, è completamente trasparente e non le pesa minimamente che i suoi follower sappiano tutto della sua vita professionale e di quella privata.

Per questo motivo, di recente ha condiviso il suo dolore per una terribile perdita che ha subito. I follower sono accorsi in tantissimi sotto il post in questione, caricato su Instagram, e le hanno scritto numerosi messaggi di conforto.

Per Chiara è un periodo negativo, tra la malattia di Matilde, il lockdown che li costringe a casa e il lutto appena subito. Fortunatamente, Fedez e il piccolo Leone le rimangono sempre accanto e la sostengono.

La terribile perdita della nota influencer

Qualche tempo fa, Chiara è stata colpita da una terribile perdita, che l’ha scossa profondamente. Si tratta della morte della sua tenerissima nonna.

Il dolore di Chiara Ferragni è stato immenso e la scomparsa della nonnina ha lasciato in lei un vuoto incolmabile.

La morte della nonna è avvenuta da vari mesi ormai, ma Chiara ne sempre ancora viva la mancanza.

Visualizza questo post su Instagram We miss you nonna ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 7 Nov 2020 alle ore 2:33 PST

“Ci manchi nonna.”

questa la didascalia a corredo dello scatto che la ritrae da piccola in compagnia della nonna. Il post ha attirato commenti di cordoglio e di solidarietà, che sono stati apprezzati dalla nota influencer.

Auguriamo a Chiara di riprendersi presto e di continuare a godersi la sua gravidanza!