Chiara Ferragni super pelosa come non l’avete mai vista, ma la verità è un’altra

Chiara Ferragni super pelosa come non l’avete mai vista, ma la verità...

Ecco come mai l’imprenditrice digitale si è mostrata in questa versione inedita che ha davvero spiazzato tutti.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire i suoi followers e questa volta lo fa mostrandosi senza depilazione.

La scelta ha lasciato, in un primo momento, allibiti i suoi fan. La verità, però, è un’altra. Scopriamola insieme!

Chiara Ferragni si mostra super pelosa

Poche ore fa, Chiara Ferragni si è mostrata in una serie di scatti e di video che stanno facendo il giro del web.

L’imprenditrice digitale, infatti, si è mostrata super pelosa, con gambe non depilate.

Il gesto è stato accolto positivamente dai fan di Chiara e di Fedez, che da sempre si battono per la parità e l’integrazione.

Peccato, però, che in realtà Chiara Ferragni abbia gambe super depilate e ci tenga molto al suo aspetto. Qual è la verità allora?

Di chi sono le gambe nel video

Chiara Ferragni si è mostrata con delle gambe che non solo sono super pelose, ma che sono anche piene di tatuaggi.

E’ stato proprio questo piccolo dettaglio che ha lasciato intuire ai fan che le gambe non fossero le sue.

Chiara ha molti tatuaggi sparsi per il corpo, ma non così tanti come compaiono nelle gambe del video.

Inoltre, i fan sono riusciti a riconoscere il proprietario degli arti inferiori. Si tratta naturalmente di Fedez, che ha realizzato questo video molto particolare con la moglie.

La reazione dei fan è stata davvero incredibile. Quasi tutti hanno capito che si trattasse delle gambe di Fedez e hanno scritto ironicamente:

“Chiara una di noi!”

e ancora

“+27% di vendita di rasoi.”

Ecco il video che in queste ore è diventato così popolare:

E voi cosa ne pensate? Siete riusciti a riconoscere immediatamente le gambe di Fedez?