Fedez si rompe il naso, Chiara Ferragni scoppia a piangere per lo choc: lo scherzo del rapper finisce male

Chiara Ferragni, brutto momento per la bellissima influencer, Fedez si rompe il naso davanti ai suoi occhi, ecco come ha reagito la bella blogger

La bellissima Chiara Ferragni è tornata alla ribalta, questa volta però a mettercela è stato proprio il marito Fedez. I due sono molto attivi sui social ed è proprio li dove il rapper ha messo a dura prova il cuore della bella Ferragni

Chiara Ferragni, paura per l’infleuncer

La bella Chiara in un modo o nell’altro fa sempre parlare di lei. Questa volta però è stata colpa del suo carissimo marito che ha ben pensato di farle un brutto scherzo. La giovane infatti è stata vittima di una delle bravate del cantante Fedez, che ha registrato il tutto in un video e pubblicando il filmato sui social.

Fedez infatti ha ben pensato di fare uno scherzo a Chiara, fingendo di essersi fatto male al naso. Il cantante ha finto un forte dolore, richiamando l’attenzione della moglie. Ma lo scherzo inizia proprio qui, quando Chiara ha soccorso il marito in bagno, dove Fedez era pronta per spaventarla.

Fedez fa piangere Chiara Ferragni

Lo scherzo però ha avuto un commovente risvolto. La giovane infatti si era affrettata a soccorrere il marito in bagno, che nel frattempo si era nascosto un maccherone crudo in bocca, pronto ad essere scrocchiato tra i denti per simulare il rumore delle ossa rotte. Fedez infatti con le mani che coprono il viso mastica il pezzo di pasta crudo e la reazione di Chiara è stata assurda. La giovane ha mostrato in volto tutta la sua paura mentre Fedez se la ride.

Chiara però non l’ha presa assolutamente bene, infatti la giovane come si evince dal video scoppia a piangere, mandando il marito a quel paese per lo spavento. Insomma uno scherzo davvero diabolico quello di Fedez che ha terrorizzato non poco la sua ama Chiara.