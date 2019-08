Chiara Ferragni ‘Oggi ha le te*tone’: Fedez rivela il trucco della moglie per aumentare il seno – Foto

Fedez fa notare alla sua mogliettina che ‘Oggi ha le te*tone’. La risposta dell’Influencer spiazza tutti. Ecco il suo ‘segreto’

Una vacanza da sogno, quella targata 2019 del Rapper Fedez e di Chiara Ferragni. La celebre coppia ribattezzata Ferragnez insieme al piccolo Leone stanno facendo sognare tutti con i loro post che documentano le tappe e i momenti più salienti dei loro viaggi estivi.

Dall’Umbria alla Sicilia, Chiara Ferragni e Fedez sbarcano ad Ibiza, la più bella tra le isole Baleari.

Una vacanza indimenticabile, anche per Leone, all’insegna del relax, del divertimento e la condivisione familiare.

Fedez: ‘La Ferragni oggi si è svegliata con le tettone!’

Non mancano però tra i post e le Stories che ritraggono i volti e i segni di un’estate indimenticabile, inaspettati e divertenti backstage. Il rapper Fedez nelle ultime Stories riprende Chiara Ferragni in costume, mentre con l’auto probabilmente stanno per dirigersi verso il mare, ed esclama:

‘La Ferragni oggi si è svegliata con le tettone!’

Il rapper fa notare a sua moglie quanto le sia ‘cresciuto’ il seno, aspettando una risposta per scoprirne il ‘segreto’ che si cela dietro la repentina crescita. Dopo si rivolge al Piccolo Leo, il quale è però ancora troppo piccolo per apprezzare la provocazione del padre:

‘Cosa ne pensi Leo?’

Infine Chiara Ferragni si porta le mani al seno e stringendolo, lo fa apparire più grosso e poi con ironia risponde: (articolo continua dopo la foto)

‘Io? Ma Davvero? Siamo sicuri?’

Chiara Ferragni e Fedez ‘provocano’ il web

Il post è chiaramente del tutto ironico è una chiara provocazione verso gli utenti del web, che da settimane martellano sulla presunta seconda gravidanza della bella influencer Torinese.

Nel corso di queste settimane infatti si sono susseguiti insistenti i rumors sul presunto arrivo della cicogna e degli utenti che scorgendo le foto della moglie di Fedez ha creduto di carpire i sintomi di una seconda gravidanza, pancini sospetti e seno ingrossato.

Al momento i Ferragnez hanno smentito la secondo gravidanza in arrivo. Forse non è ancora il momento per loro, ma sicuramente quando sarà, annunceranno con gioia l’arrivo di un fratellino o una sorellina per il loro piccolo Leone.