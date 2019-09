Incidente bollente per Chiara Ferragni alla Fashion Week di Parigi. La scollatura profonda dell’abito mette in mostra mostra il seno. Fan in delirio ‘Ti scappa una tetta’

Chiara Ferragni è l’influencer più seguita del momento. La sua bellezza quasi eterea ha conquistato migliaia di follower i quali quotidianamente la seguono nella sua quotidianità e nel suo lavoro.

Spesso al centro delle critiche, dopo l’ultimo incidente bollente a Portofino a causa di un abito totalmente ‘trasparente’, in queste ore la protagonista del nuovo film documentario Chiara Unposted, si trova alla Fashion Week di Parigi.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio dell’ultimo scatto postato sul suo profilo, la scollatura troppo profonda manda in tilt gli utenti.

‘Ti scappa una tetta’, la scollatura profonda mette in mostra il seno

La moglie del rapper Fedez, in queste ore insieme a sua sorella Valentina sta prendendo parte ad uno dei più importanti eventi nell’ambito della moda, la ‘Fashion Week’ di Parigi.

Per la grande occasione, l’influencer ha deciso di indossare un bellissimo abito di Dior. Un vestito unico del suo genere che fonde uno stile quasi antico alla modernità.

I tagli profondi nei lati mostrano il piccolo seno della Ferragni, che così facendo ha mandato in delirio i suoi follower i quali l’hanno riempita di apprezzamenti, per la sua finezza ed eleganza.

La reazione inarrestabile degli haters

Non sono mancate come al solito le critiche da parte degli haters, i quali inarrestabili, non perdono l’occasione per sputare veleno e sentenze, assodato ormai per invidia.

Tra chi ha avuto da ridere sulla fattura dell’abito asserendo che fosse qualcosa di molto simile ad un tappeto cucitole direttamente addosso e alla stoffa della tappezzeria di un divano, e chi invece ha trovato il pelo nell’uomo nel make up, a loro dire mal riuscito:

‘Qualcosa è andato storto con il trucco… Hai le “basette” bianche e poi due pomelli al posto delle guance, sembri uno di quei bambolotti per ventriloqui che hanno la mascella che si stacca’

Ecco lo scatto pubblicato da Chiara Ferragni poche ore fa: