Chiara Ferragni scollatura pomposa ‘Le hai rifatte?’: la moglie di Fedez svela il trucco

Chiara Ferragni, l’abito verde risalta il suo décolleté pomposo: l’imprenditrice digitale svela il suo segreto

Rientrata dalla sua lunga vacanza in Sardegna, Chiara Ferragni si mostra con un abito che fa insospettire i suoi fan per i suoi décolleté molto generosi.

La moglie di Fedez svela qual è il suo trucco per aver un lato A impeccabile.

Chiara Ferragni, fine della sua estate italiana

Estate italiana per Chiara Ferragni che, come molti volti noti del mondo dello spettacolo, sono partiti alla scoperta di bellezze nostrane. L’imprenditrice digitale ha scelto di trascorrere quattro settimane in Sardegna, insieme alla sua bellissima famiglia e gli amici più cari. La moglie di Fedez ha tenuti incollati milioni di follower al cellulare con i suoi scatti da capogiro. Molti di questi, oltre ad aver protagonista il piccolo Leone, la ritraggono in tutto il suo splendore.

Di rientro dalle vacanze, la giovane non ha perso tempo ed ha subito mostrato il suo nuovo ufficio. Qui ha scattato una foto che la ritrae con indosso un abito verde molto elegante che ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi seguaci. Questi si sono chiesti se avesse fatto ricorso a qualche ritocchino. A corredo della foto, l’influencer cremonese spiega qual è il suo segreto.

Il segreto dell’imprenditrice digitale

Dopo una lunga vacanza, Chiara Ferragni ha fatto visita al suo nuovo ufficio nella capitale lombarda. Come sempre, non ha perso l’occasione di mostrare la sua quotidianità e ha condiviso uno scatto che la ritrae con indosso un abito verde elegante che mette ben in risalto il suo lato A.

A corredo della foto, vi è una didascalia che zittisce tutti quelli che pensano che sia ricorsa alla chirurgia estetica:

“Il potere del push up”.

L’imprenditrice digitale non ha mai nascosto di utilizzare reggiseni con push up per avere un lato A impeccabile.