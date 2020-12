Chiara Ferragni lato A tutto di fuori, sembra rifatto: ‘Meglio farlo adesso’

Chiara Ferragni ha infiammato i cuori dei suoi fan di Instagram con uno scatto che mostra la scollatura più voluminosa per la gravidanza.

Chiara Ferragni è una delle influencer più seguite al mondo. Ogni aspetto della sua vita privata è immortalato in scatti e video che, puntualmente, pubblica sui suoi canali social ufficiali. E, l’ultimo, ha fatto battere parecchio il cuore dei suoi fan.

La moglie di Fedez, infatti, ha mostrato ai fan il suo prosperoso seno, più gonfio per via della gravidanza in corso: i Ferragnez, infatti, aspettano una bambina che farà diventare Leone fratello maggiore.

Cade, però, una pioggia di critiche sulla bella imprenditrice digitale, per un acquisto “ardito” che – di recente – ha fatto e di cui tutti sono venuti a conoscenza. Di cosa si tratta?

Chiara Ferragni, seno in vista su Instagram

Seno in bella vista su Instagram per Chiara Ferragni, la quale è incinta del suo secondo figlio. Dall’ecografia che ha mostrato, di recente, sui social, la bambina sta bene e pare assomigliare al piccolo Leone.

Ecco lo scatto:

Come potete vedere dalla foto, l’influencer e imprenditrice digitale mostra ai suoi seguaci il suo décollété generoso che è particolarmente in primo piano, grazie agli effetti della gravidanza e a un cardigan a scollo a V, di colore azzurro.

Critiche sulla Ferragni: un acquisto eccessivo

La Ferragni, in questi giorni, si è dedicata allo shopping natalizio e si è auto-regalata un oggetto che ha creato non poche polemiche social, per via del suo costo fuori portata, quantomeno per i comuni mortali.

L’imprenditrice, infatti, ha comprato una borsa del valore di 100 mila euro. Una compera che ha scatenato una pioggia di critiche da parte soprattutto degli hater.

A complicare il tutto è stato anche il fatto che Chiara – pare, bisogna sempre avere conferma al riguardo – abbia fatto acquisti non indossando la mascherina.