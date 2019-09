Chiara Ferragni, mano deformata per un ritocchino di troppo: la foto sconvolge i fan

Chiara Ferragni, mano deformata per un ritocchino di troppo: la foto sconvolge...

Chiara Ferragni nell’occhio del gossip, la bellissima influencer attaccata duramente dagli utenti Instagram, un particolare non sfugge ai followers

Chiara Ferragni è una delle giovani influncer più seguite e amate del web. Nonostante la sua giovane età la bellissima Chiara, è riuscita ad ottenere un grandissimo successo nel campo della moda.

Chiara Ferragni attaccata dai fan

La bella influencer Ferragni pare che anche questa volta non sia passata inosservata. Chiara infatti in un modo o nell’altro fa sempre parlare di se, finendo spesso e volentieri sulla bocca del temuto gossip. Anche questa volta infatti la bella Chiara non si è risparmiata una bella “urlatina” dai suoi fan.

Pare infatti che la giovane influencer sia stata presa di mira dagli haters proprio a causa dell’ultima foto che ha postato sul suo profilo personale di Instangram.

Chiara Ferragni la foto ritoccata

La giovane influencer anche oggi è finita nell’occhio del ciclone. La bella Ferragni ha postato una foto di recente sul suo profilo di Instagram che però non è passata inosservata ai suoi fan e agli haters. La giovane si mostra in barca sorridente e con un bel vestito bianco, diretta all’evento più importante dell’anno nella bela Venezia. Ma qualcosa non è sfuggito agli occhi più attenti del web, pare infatti che la foto postata dall’influencer sia stata ritoccata da Photoshop.

Chiara Ferragni, la mano deforme

La bella Chiara Ferragni insieme al suo amato Fedez sono stati ospiti dell’evento tenuto a Venezia. I due hanno sfoggiato look strepitosi e decisi. Fedez infatti si è presentato con il suo nuovo look platino mentre la Ferragni, ha deciso di rimanere il più naturale possibile.

La foto che ha sconvolto i fan però è un’altra. La bella Chiara infatti ha postato una foto che di certo non è passata inosservata. Secondo alcuni utenti del web, l’influencer abbia ritoccato di molto la foto. La giovane infatti come si può notare, appare con una mano eccessivamente allungata e sproporzionata al corpo.

I follower scrivono:

“Almeno modificale bene che te lo puoi permettere”.

In molti hanno sospettato che la Ferragni, abbia fatto un uso eccessivo di Photoshop, accusando l’influencer di ritoccarsi le foto. Ma c’è anche da dire che non sembra sia la prima volta, la Ferragni infatti pare che abbia ricorso al ritocco più di una volta, ma tra le Vip non è sicuramente l’unica. Ormai ritoccare le foto con programmi digitali, certamente è diventato più semplice e sopratutto più diffuso di quanto si creda.