‘Sei come tutti gli altri’ Chiara Ferragni offesa dal proprietario di una pizzeria campana: pretese troppo esclusive

Nelle ultime ore non si fa che parlare d’altro, di Chiara Ferragni rifiutata dal celebre pizzaiolo casertano Francesco Martucci, proprietario della pizzeria “I Masanielli”.

L’imprenditore dopo il polverone innalzato sui social, ha voluto chiarire la questione una volta e per tutte. Ecco cosa ha scritto sui social.

Qualche giorno fa direttamente da Los Angeles, I Ferragnez avrebbero telefonato alla celebre pizzeria sita a Caserta in Campania, al fine di poter godere di una ottima pizza.

Ma a quanto pare le richieste di Chiara Ferragni e del Rapper non sarebbero state accolte dal proprietario del locale Francesco Martucci al quale avrebbero chiesto un’area riservata.

L’uomo poche ore dopo ha pubblicato sui social uno stato che l’ha gettato nel mirino degli utenti del web non proprio entusiasti della riposta fornita alle due celebrità, vista da molti quasi come una ‘punizione’:

Chiara Ferragni:Buona sera vorrei prenotare un tavolo da lei,ha un Privee?Io:No Chiara non abbiamo priveePer noi i clienti devono essere trattati tutti all stesso modoGrazie Francesco❤️

Dopo l’assurdo ‘polverone’ innalzatosi sui social, l’imprenditore ha deciso di correre ai ripari, chiarendo sempre sul suo profilo provato di Facebook, la sua posizione e spiegando di essere stato frainteso, e che in realtà sarebbe stato felice di accogliere Chiara Ferragni, Fedez e il loro piccolo Leone, ma purtroppo il suo locale non è provvisto di tale servizio:

‘Ero felice che un personaggio famoso avesse chiamato in pizzeria per un tavolo, ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno e mai mi permetterei’