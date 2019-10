Chiara Ferragni nuda tra le lenzuola, lo scatto privato finisce sui social: il regalo bollente per il compleanno di Fedez – Foto

Chiara Ferragni è spesso la protagonista del gossip. Questa volta è una foto piuttosto bollente che la ritrae a letto senza veli che ha suscitato l’interesse dei fan

La coppia Fedez-Ferragni non smette mai di stare sotto i riflettori. La coppia più seguita dal mondo del web, a quanto pare, si è messa di nuovo in mostra con una foto piccante pubblicata dal profilo personale di Instagram di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni la foto piccante

La bellissima influencer Chiara Ferragni è una delle blogger più seguite dal web. Grazie alla sua determinazione, negli anni è riuscita a conquistare un vero e proprio successo nel campo della moda,ottenendo anche milioni di fan. Il suo profilo Instagram infatti, vanta di milioni di followers che la seguono ogni giorno.

Pare infatti, che la Ferragni, sia sempre pronta a pubblicare e postare nuove foto e video, per stare sempre in contatto con i suoi amati fan, d’altronde questo è il suo lavoro. Proprio ieri infatti, la bella blogger ha pubblicato diverse foto del suo viaggio in Oman. La giovane infatti si trova in vacanza con un gruppo d’amici per festeggiare il compleanno di suo marito Fedez. A quanto pare però Chiara, non ha voluto fare un regalo solo al cantante, ma anche ai fan, mostrandosi senza veli a milioni di followers su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez, nudi sui social

La bellissima coppia Ferragnez, come li hanno denominati i loro fan, sono una coppia molto affiatata, lo si evince anche dalle bellissime foto di che i due postano spesso e volentieri sui loro profili personali social . I due infatti si troverebbero in un posto meraviglioso in Oman per festeggiare tutti insieme il compleanno di Fedez, Ma una delle foto pubblicate dalla Ferragni, ha sconvolto non poco il web, pare infatti che la giovane abbia pubblicato una foto di coppia decisamente molto spinta.

La Ferragni infatti, si mostra in posa sexy, completamente nuda sotto le lenzuola insieme a Fedez e con indosso solo un reggiseno color carne. La coppia infatti si sta godendo un piccolo momento di relax, senza piccolo Leo, che è stato affidato probabilmente ai nonni.

La foto super piccante di Chiara ha suscitato tantissimi commenti ed in poco tempo ha ricevuto milioni di likes da parte di moltissimi fan.