L’influencer torinese è finita recentemente nella bufera a seguito del suo ultimo post sui social. Chiara Ferragni indigna il web

Chiara Ferragni è una delle influencer più seguite dagli utenti sui social.

Molto attiva su Instagram, ama condividere con la sua seconda grande famiglia, quella dei follower la sua quotidianità professionale e privata.

Poche ore fa ha pubblicato alcuni scatti in cui si mostra in intimo con il quale ha stuzzicato le fantasie dei fan. Ma a molti non è passato inosservato quel dettaglio, che l’ha gettata letteralmente nella bufera.

Scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni lo scatto in intimo stuzzica i fan

Testimonia di Intimissimi la bella influencer torinese si è mostrata al pubblico fasciata di un sensualissimo completino intimo bianco, il quale mette in evidenza il suo corpo mozzafiato.

In particolare il reggiseno push up rivestito di merletto, enfatizza il suo piccolo dècollettè , mentre il suo tanga striminzito mette invece in risalto il suo lato b tonico.

Scatti davvero bollenti i quali hanno risvegliato l’immaginazione degli utenti (l’articolo continua dopo la foto):

La Ferragnez nella bufera

In una seconda sessione di foto con il medesimo completino, Chiara Ferragni utilizza come sfondo la sua sezione della cabina armadio dedicata alle borse, borse costosissime.

Una cabina armadio come è noto ricca non solo di borse, ma anche di scarpe e indumenti di ogni genere, il cui valore economico raggiunge cifre astronomiche.

Ancora una volta accusata di ostentare ciò che ha, la bella fashion blogger è stata duramente attaccata da alcuni utenti i quali hanno voluto sottolineare che in un momento di crisi del genere in cui l’economia è in declino, se solo vendesse le sue borse potrebbe risolvere buona parte di problemi del Paese:

‘Solo se vendi le borse risolvi metà problemi al nord o al sud, indifferente

ha scritto un utente. Una critica o forse un suggerimento per aiutare l’economia del paese? Si attendono risposte della Chiara Nazionale.