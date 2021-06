Chiara Ferragni, Leone e Vittoria tre gocce d’acqua: la foto diventa virale

Ecco la foto incredibile che mostra l’imprenditrice digitale da piccola, quando era identica ai figli Leone e Vittoria.

Da giorni circola sul web lo scatto virale che compara le foto di Chiara Ferragni da piccola a quelle dei figlioletti Leone e Vittoria.

Tre foto di neonati identici, che è chiaro che siano imparentati tra loro. In realtà, sembrerebbero dei veri e propri gemelli. Rimarrete a bocca aperta!

Chiara Ferragni da piccola era identica a Leone e Vittoria

Spopolano sul web le foto che mostrano Chiara Ferragni quando era soltanto una bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da marinadiguardo (@marinadiguardo)

Occhi azzurrissimi, capelli ondulati e biondi, viso d’angelo e lineamenti delicati.

Da piccola, l’imprenditrice digitale era davvero dolcissima e molto simile a Leone, che ha preso tantissimo da lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da marinadiguardo (@marinadiguardo)

Già in molti si chiedono se la piccola Vittoria somigli alla madre o al padre. La foto della comparazione fra i tre scatti di Chiara, Leone e Vittoria svela tutto!

La foto della comparazione fa il giro del web

La pagina fan di Chiara Ferragni, “Precious Chiara”, ha pubblicato un post che ha fatto il pieno di likes e che è diventato virale in pochissime ore.

Si tratta di tre scatti di tre neonati diversi, che però sembrano davvero identici. Si tratta dei piccoli Chiara Ferragni e Leone e Vittoria, che sono davvero tre gocce d’acqua!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Precious Chiara✨ (@chiaraprecious)

Il paragone è impressionante, sembrano davvero fatti con lo stampino! Ora Leone ha già tre anni ed è evidente la somiglianza con la madre.

Per la piccola, invece, è ancora difficile stabilire a chi assomiglierà, ma, in base a questa foto, ci sono buoni motivi per credere che sarà identica a Chiara Ferragni!