Chiara Ferragni, il figlio Leone rivela il nome della sorellina: fan increduli

Leone ha svelato il nome della sorellina che aspetta con tanta felicità. È proprio quello il nome che avrà la bambina?

Il piccolo Leo è sempre più schietto e giocherellone. In casa Ferragnez, è lui ha portare tanta allegria in casa a mamma e papà con i suoi modi buffi di affrontare la giornata.

Chiara Ferragni attende una bambina e Leo è molto contento di diventare fratello maggiore, tanto da farsi riprendere da papà mentre tiene in mano l’ecografia della sua mamma.

Sapete che si è fatto scappare il nome della secondogenita? I fan sono andati in delirio, ma è proprio quello il nome che Fedez e consorte hanno scelto per la loro bambina?

Leone svela il nome della sorellina

In un video – pubblicato in una storia su Instagram – il piccolo Leo parla con mamma e papà della sorellina che dovrà arrivare, svelando – quello che è per lui – il nome che sarà dato alla futura nuova arrivata.

Fedez, infatti, gli chiede come si chiamerà la bambina e lui gli risponde, con aria furbetta, “Peppino“. Un nome maschile che il bambino ha pronunciato con spontaneità e anche con fare scherzoso.

Infatti, il piccolo ha dato la stessa risposta anche quando il padre ha chiesto sia del suo nome che di quello della padre. Era in vena di scherzare, pertanto i fan della coppia possono stare tranquilli: Peppino – certamente – non sarà il nome della bambina.

Chiara Ferragni e Fedez, critiche dai social

In questi giorni, la coppia è stata al centro di una serie di critiche da parte dei social e non solo. Federico, infatti, è stato criticato da Fabio Volo, il quale non ha apprezzato la sua attività di beneficienza, alla guida di una Lamborghini.

Chiara, invece, ha attirato le ire degli hater, dopo aver acquistato – durante lo shopping natalizio – una borsa del valore di 100 mila euro.

Ciononostante, la coppia guarda avanti e vive comunque le proprie festività, senza badare ai commenti negativi ricevuti.