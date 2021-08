E’ bastato un post per far alimentare una gigante polemica, d’altronde Chiara Ferragni è ormai abituata: vediamo l’immagine condivisa dall’imprenditrice digitale che sta scatenando il web.

La famosa influencer ha mandato in tilt molti dei suoi follower ma allo stesso tempo ha suscitato le critiche di altri fan con una doppietta di foto nell’Arcipelago della Maddalena in Sardegna.

Chiara Ferragni, accusata di ritoccare le sue foto

I Ferragnez, al completo, si stanno godendo la loro super vacanza da sogno in Sardegna.

Tra lusso, relax e buon cibo, la bellissima famiglia non rinuncia a postare su Instagram delle foto che fanno invidia a chiunque.

Chiara Ferragni, la donna più influente d’Italia, ha quasi 25 milioni di follower e proprio ieri ha condiviso uno scatto decisamente piccante per i suoi standard.

Nell’immagine, si vede lei che si mostra di spalle, con le gambe immerse nelle acque cristalline di quella che sembra essere una piscina naturale.

Occhialetti da sole rosa e un bikini nero, ma l’occhio dei fan va tutta sul suo lato B in primo piano.

Molti follower hanno commentato dicendo che il suddetto lato B sembra particolarmente “gonfio”, rotondo, insomma ‘photoshoppato’.

Eppure non sembra proprio nel suo stile ritoccare le foto, dato che molte volte ha parlato di body confidence.

Chiara Ferragni e Fedez aspettano un terzo bebè?

L’imprenditrice digitale ha condiviso una foto insieme al marito e i follower hanno commentato con frasi del tipo “In arrivo il terzo?”.

I Ferragnez sono in vacanza in Sardegna e soprattutto in questi momenti di puro relax sono sempre più affiatati.

Infatti in uno dei post che hanno condiviso su Instagram, nell’Arcipelago della Maddalena, l’imprenditrice digitale è in acqua, avvinghiata al rapper.

I due stanno per baciarsi e l’intesa tra moglie e marito è evidente, ovviamente non sono mancati i commenti sulla dolce attesa, al quale i due diretti interessati non hanno risposto.

Sicuramente perché è ancora molto presto, dato che sono diventati genitori per la seconda volta a marzo con Vittoria.

